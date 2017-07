Das EU-Parlament dringt auf eine formale Aussetzung der Beitrittsgespräche mit der Türkei. Die Abgeordneten stimmten parteiübergreifend für eine entsprechende Aufforderung an die EU-Kommission, die aber rechtlich nicht bindend ist. 477 Abgeordnete stimmten dafür, 64 dagegen, 97 enthielten sich.



Grund sind die Reformen aus dem im April durchgeführten türkischen Verfassungsreferendum. Sie seien nicht vereinbar mit den "Kopenhagener Kriterien", heißt es aus Brüssel. Für einen Beitritt zur Europäischen Union hatten die Staats- und Regierungschefs der EU 1993 bei ihrem Treffen in Kopenhagen mehrere Voraussetzungen formuliert, darunter Kriterien wie eine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, die Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten.

Nach Einschätzung von Experten kann die Reform die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz einschränken. Bei einer Aussetzung der Gespräche würde die Türkei Geld, das sie für Reformen bekommt, nicht mehr erhalten.



Der türkische EU-Minister Ömer Celik hatte kurz vor der Abstimmung noch betont, die Türkei strebe weiterhin eine Vollmitgliedschaft in der EU an. Andere Vorschläge wie etwa eine "starke Zusammenarbeit" würden jenen in die Hände spielen, die das Projekt Europa sabotieren wollten, sagte Celik nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Das EU-Parlament hatte bereits im November einen Stopp der seit Jahren stockenden Beitrittsgespräche gefordert und dies mit der sich verschlechternden Menschenrechtslage nach dem Putsch im Juli 2016 begründet.