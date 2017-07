Die Grenze zu Kroatien hat Rachid immer fest im Blick. Sie liegt nur wenige Meter von ihm entfernt, doch für den 25-jährigen Pakistani scheint sie unüberwindbar. Der Mathematiklehrer hockt im Schatten einer Birke im Durchgangslager Principovac unweit von Sid und erzählt die Geschichte seiner kostspieligen Flucht – und seines wiederholten Scheiterns.

Zu Hause in Islamabad hätten die Taliban seinen Vater und die Schwester getötet und er fühle sich "einfach nicht sicher", sagt Rachid. Also hat er sich vor 16 Monaten nach Deutschland aufgemacht. Ob in Pakistan, Iran, der Türkei, Griechenland, Mazedonien oder Serbien – "überall habe ich für Schlepper bezahlt", sagt Rachid mit leiser Stimme. In der Türkei sei er von seinen Schleppern so lange festgehalten worden, bis seine Angehörigen in Pakistan ihr Haus verkauft und das Geld für seine Freilassung überwiesen hätten: "Wenn man nicht bezahlt, gibt es keinen Weg zurück. Dann töten sie dich", sagt er.



15.000 Euro habe er auf diese Weise schon verloren. Weil er kein Geld mehr habe, komme er nur noch zu Fuß und auf eigene Faust voran. "Wenn ich mir noch mehr Geld leihen würde, hätte ich nur noch mehr Probleme und würde meine Familie in noch größere Schwierigkeiten bringen", sagt er.

Vor mehr als einem Jahr wurde der Flüchtlingskorridor der sogenannten Balkanroute offiziell abgeriegelt. Doch obwohl sich die Zahl der Transitflüchtlinge, die von der Türkei mittlerweile zumeist über Bulgarien und Serbien nach Mitteleuropa kommen, seitdem drastisch verringert hat, florieren nicht nur in Serbien die Geschäfte der Schlepper.

Ein mehr als 3.000 Kilometer langer Fluchtweg Der ungefähre Verlauf der sogenannten Balkanroute, die viele Flüchtlinge im Jahr 2015 nahmen, um nach Deutschland zu gelangen.

So spürten rumänische Grenzbeamte vergangene Woche an der Grenze zu Ungarn bei Nădlac 91 Menschen aus Syrien und Irak in einem türkischen Lkw nach Norwegen auf. Ein schwerer Unfall hatte Anfang Juni die Fahrt von 18 Afghanen, Pakistani und Syrern in der Nähe der bulgarischen Stadt Plowdiw gestoppt. Der 16-jährige Fahrer war eingeschlafen – und sein Minibus in einen Baum gerast. Neun Menschen wurden getötet. Jeweils 5.000 bis 6.000 Euro hatten die Verunglückten für die Fahrt nach Frankreich bezahlt.

Balkanroute weiter aktiv

80 bis 90 Prozent der in Österreich aufgegriffenen Migranten reisten mittlerweile über die Mittelmeerroute ein, sagt Gerald Tatzgern, Chefermittler der Spezialeinheit gegen Menschenhändler und Schleuser der österreichischen Kripo: "Doch die Balkanroute ist aktiv. Es gibt weiter Transporte und Versuche, Migranten zu schleppen."