Die EU wird vor der libyschen Küste weiter gegen Schleuser vorgehen und Migranten aus Seenot retten. Die Mitgliedstaaten stimmten einstimmig einer Fortsetzung der 2015 gestarteten Operation Sophia zu. Der umstrittene Einsatz umfasst neben der Entsendung von Marineschiffen ins zentrale Mittelmeer auch ein Ausbildungsprogramm für libysche Küstenschützer sowie Kontrollen des gegen Libyen verhängten Waffenembargos.

Wegen Vorbehalten Italiens war bis zuletzt unklar gewesen, ob das Ende Juli auslaufende Mandat für die Operation wie geplant bis zum 31. Dezember 2018 verlängert werden kann. Für das Land ist der EU-Einsatz bereits seit einiger Zeit eine Belastung.



Das liegt vor allem daran, dass die von europäischen Kriegsschiffen geretteten Migranten in italienische Häfen gebracht werden. Allein die deutsche Marine landete bereits mehr als 21.000 Menschen an. Eine Verteilung der Asylsuchenden auf andere EU-Staaten läuft aber nur langsam. Auch Hilfsorganisation beteiligen sich an der Rettung. Aufgrund der sogenannten Dublin-Regeln müssen die Flüchtlinge dort Asyl beantragen, wo sie zuerst europäischen Boden betreten.



Vor einigen Wochen hatte Italien daher damit gedroht, Booten mit Flüchtlingen an Bord die Landung in italienischen Häfen zu untersagen. Frankreich und Spanien hatte sofort deutlich gemacht, dass sie nicht bereit wären, diese Lücke zu füllen. Für die Zustimmung zur Verlängerung der Mission soll Italien nun zusätzliches Geld für Flüchtlingsprogramme und Grenzschutz bekommen, berichtet der Spiegel unter Berufung auf EU-Kreise.