Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hat ankündigt, die sogenannte Staatsquote innerhalb von fünf Jahren um drei Prozentpunkte senken zu wollen. Der Regierungschef kritisierte in einer Grundsatzrede vor der Nationalversammlung eine Abhängigkeit von öffentlichen Ausgaben: "Unter dem besorgten Blick der Franzosen tanzen wir auf einem Vulkan, der immer lauter rumort", beschrieb Philippe die Finanzsituation seines Landes. Die Staatsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftskraft liegen aktuell bei mehr als 56 Prozent.

Seine Regierung werde in allen Ministerien nach vermeidbaren Ausgaben "jagen", sagte Philippe in seiner Regierungserklärung. Außerdem müsse der Anstieg der Ausgaben für Gehälter im öffentlichen Sektor gestoppt werden. Der Premier versprach, bereits in diesem Jahr wieder die europäische Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einzuhalten. Der französische Schuldenstand von 2,15 Billionen Euro sei "unerträglich", so Philippe.



Der französische Rechnungshof hatte vergangene Woche vor einer deutlichen Überschreitung der EU-Defizitvorgaben gewarnt. Ursprünglich wollte Frankreich die Neuverschuldung in diesem Jahr auf 2,8 Prozent drücken. Das Land hält die Defizitobergrenze seit zehn Jahren nicht mehr ein, die EU-Kommission hatte wiederholt Aufschub gewährt.

In seiner Regierungserklärung kündigte Philippe zudem die Umsetzung mehrerer Wahlkampfversprechen von Staatschef Emmanuel Macron an. So soll die Unternehmenssteuer binnen fünf Jahren von 33,3 auf 25 Prozent gesenkt werden. Außerdem soll ein 50 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm auf den Weg gebracht werden.

Der Premier bekräftigte seine Entschlossenheit zu Reformen des Arbeitsmarktes, des Rentensystems, des Bildungswesens, des Gesundheitssystems und des Asylrechts. Zugleich verschob er mehrere Änderungen des Steuerrechts auf das Jahr 2019. Auch die Tabaksucht will die französische Regierung angehen. Der Preis für ein Päckchen Zigaretten soll von derzeit rund sieben Euro schrittweise auf zehn Euro angehoben werden. "Jedes Jahr führt der Tabak in Frankreich zu mehr als 80.000 Todesfällen", sagte Philippe.

Macrons Partei La République en Marche (LREM) hatte bei der Parlamentswahl im Juni eine absolute Mehrheit gewonnen. Der LREM-Fraktion gehören 314 Abgeordnete an, der Fraktion der verbündeten Zentrumspartei MoDem 47 Abgeordnete. Die absolute Mehrheit liegt bei 289 Stimmen. Vor seiner Ernennung zum Premier gehörte Philippe dem moderaten Flügel der konservativen Republikaner an.