Vor herrschaftlicher Kulisse hat der junge französische Präsident Emmanuel Macron im Schloss von Versailles bei den Abgeordneten der Nationalversammlung sowie den Senatoren für einen "radikal neuen Weg" in der Politik geworben. Unter anderem plant er einen massiven Umbau der staatlichen Institutionen, eine stärkere Gewaltenteilung, mehr Bürgerbeteiligung und eine vereinfachte Gesetzgebung. Dies solle unter drei Prinzipien geschehen: Effektivität, Repräsentativität und Verantwortung.



Macron will das Wahlrecht ändern, das französische Parlament um ein Drittel verkleinern und kleineren Parteien den Einzug ins Parlament erleichtern, sagte er vor dem Kongress. Er werde vorschlagen, "eine Dosis" Verhältniswahlrecht einzuführen, sagte Macron. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung gilt in Frankreich bislang ein reines Mehrheitswahlrecht, das es für kleine Parteien sehr schwer macht, Sitze zu erringen. Es gibt keine Kandidatenlisten, sondern nur Kandidaturen für die Vertretung eines bestimmten Wahlkreises.

Macron will die Anzahl der Abgeordneten und Senatoren um ein Drittel verringern und die Anzahl der aufeinander folgenden Mandate der Parlamentarier zu begrenzen. Falls nötig, werde er für diesen Umbau der Institutionen auch eine Volksabstimmung ansetzen, sagte der Präsident. Die Bevölkerung habe mit seiner Wahl ihren Willen zu tiefgreifenden Veränderungen ausgedrückt, begründete er seinen Reformanspruch.



Kurz erklärt - Gewählt heißt nicht geliebt Bei der Parlamentswahl am Sonntag kann Emmanuel Macron mit einer großen Mehrheit rechnen. Dennoch misstrauen viele Franzosen seinem Programm. Warum das so ist, erklärt ZEIT-ONLINE-Korrespondentin Annika Joeres im Video. © Foto: ZEIT ONLINE

Ausnahmezustand soll aufgehoben werden

An konkreten Vorhaben für seine Präsidentschaft zählte Macron den Abbau der Staatsschulden auf, ebenso die Liberalisierung des Arbeitsrechts und mehr Engagement für den Klimaschutz. Den seit gut eineinhalb Jahren geltenden Ausnahmezustand in Frankreich will Macron im Herbst aufheben. Der Ausnahmezustand war nach islamistischen Terroranschlägen im November 2015 verhängt worden. Er gewährt der Polizei besondere Befugnisse und setzt zugleich bestimmte Bürgerrechte außer Kraft. Macron versprach, "die Freiheiten der Franzosen" wiederherzustellen. Zugleich kündigte er neue härtere Maßnahmen, um Anschläge zu verhindern. Angesichts von Befürchtungen, die Polizei könne zu viel Macht bekommen, sagte er, es sei notwendig, die "vollständige Achtung individueller Freiheiten" zu garantieren.

Die Versammlung beider Parlamentskammern – der Kongress – tritt nur sehr selten zusammen. Der Auftritt Macrons war seine erste große innenpolitische Rede seit seinem Amtsantritt im Mai.



Le peuple français a donné congé à une manière de voir la politique. pic.twitter.com/TipEaPQPMo — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2017

Eine solche Ansprache gemeinsam vor den Vertretern von Nationalversammlung und Senat ist höchst selten: Bislang hielten nur Macrons Vorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande jeweils ein Mal eine solche Rede. In Frankreich ist das ohnehin erst seit einer Verfassungsänderung im Jahr 2008 möglich. Zuvor konnte vor den Parlamentskammern lediglich eine Botschaft des Präsidenten verlesen werden.

Der Termin von Macrons Rede war umstritten, weil nur einen Tag später Premierminister Edouard Philippe seine Regierungserklärung abgibt – und Macron ihm nach Ansicht mancher Beobachter gewissermaßen die Show stiehlt.