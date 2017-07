Der krebskranke chinesische Dissident Liu Xiaobo ist nach Angaben seines Krankenhauses in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sein Tumor an der Leber sei gewachsen und die Leber blute, teilte das Universitätskrankenhaus in Shenyang mit, in das der inhaftierte Friedensnobelpreisträger wegen seines Zustands kürzlich verlegt worden war. Die Ärzte hätten seine Familie darüber informiert, dass der 61-Jährige wahrscheinlich bald auf die Intensivstation kommen werde.

Liu leidet an Leberkrebs, Menschenrechtsaktivisten und westliche Länder wie die USA forderten die chinesische Regierung auf, ihm eine Behandlung im Ausland zu ermöglichen. Seine chinesischen Ärzte erklärten ihn jedoch für nicht transportfähig.Andere Staaten sollten Chinas juristische Unabhängigkeit respektieren und sich nicht in seine "inneren Angelegenheiten" einmischen, sagte ein Sprecher des Außenamts in Peking.

Dem widersprachen zwei Spezialisten aus Deutschland und den USA, die ihn am Samstag untersuchen konnten. Sie teilten am Sonntag mit, Liu könne bei "angemessener" medizinischer Betreuung reisen, allerdings müsse die "Verlegung so schnell wie möglich erfolgen."

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warb bei der Führung in Peking für "ein Zeichen der Humanität". Der Kanzlerin sei dieser Fall ein "großes Anliegen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



Der Bürgerrechtler war 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte ein Bürgermanifest veröffentlicht. 2010 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Wegen seiner Krebserkrankung war der 61-Jährige kürzlich aus dem Gefängnis in die Universitätsklinik verlegt worden. Dort steht er weiter unter Bewachung. Sowohl er als auch seine Frau wollen China verlassen.