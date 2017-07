US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben beim G20-Gipfel in Hamburg ein zweites, bislang nicht bekanntes, Treffen abgehalten. Das bestätigte ein Sprecher des Weißen Hauses. Die Nachricht führt aus Sicht amerikanischer Medien zu neuen Fragen über das Verhältnis des US-Präsidenten zu Russland.

Das bisher nicht offengelegte Gespräch zwischen Trump und Putin fand laut einem Bericht der New York Times im Rahmen einer Dinnerveranstaltung der Staats- und Regierungschefs in der Hamburger Elbphilharmonie statt und soll rund eine Stunde gedauert haben. Trump soll sich von seinem Platz neben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe entfernt und neben Putin gesetzt haben. Worum es in der Unterredung ging, ist nicht bekannt. Laut der Zeitung gibt es über das Treffen keine offiziellen Aufzeichnungen der amerikanischen Regierung. Zudem wurde es Medienberichten zufolge nur von einem russischen und keinem amerikanischen Dolmetscher begleitet.



Andere anwesende Staats- und Regierungschefs seien von dem Austausch zwischen Trump und Putin irritiert gewesen, berichtet die New York Times. "So gut wie jeder bei dem Abendessen hielt es für sehr seltsam", sagte Ian Bremmer, Chef des amerikanischen Politikberatungsunternehmen Eurasia Group, der eigenen Angaben zufolge von Gipfelteilnehmern über das Treffen unterrichtet wurde. "Sie waren perplex, sie waren verwirrt und sie waren verwundert", sagte Bremmer der Zeitung.

Gespräch über Wahlmanipulationen

Putin und Trump hatten bei dem Gipfel zuvor ihr erstes persönliches Treffen seit dem Regierungswechsel in den USA abgehalten. Das Gespräch dauerte mit mehr als zwei Stunden deutlich länger als geplant. Beide Männer lobten das Treffen anschließend. Die Begegnung wurde auch mit Blick auf Ermittlungen wegen etwaiger Absprachen zwischen Russland und Trumps Umfeld im US-Wahlkampf mit Interesse verfolgt.



Amerikanische Geheimdienste werfen der russischen Regierung versuchte Wahlmanipulation vor. Trump habe in dem Treffen "die Sorgen des amerikanischen Volkes" hinsichtlich der Manipulationsvorwürfe vorgetragen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson. Putin habe die Vorwürfe zurückgewiesen und nach Beweisen gefragt.



Künftig soll der ehemalige Gouverneur von Utah, Jon Huntsman, den Kontakt mit Russland pflegen. Trump nominierte ihn als neuen US-Botschafter in Moskau, wie das Weiße Haus bekannt gab. Es verwies auf Huntsmans "außerordentliche Karriere als Politiker, Diplomat und Geschäftsmann". Die Personalentscheidung des Präsidenten muss noch vom US-Senat gebilligt werden. Nach zwei Amtszeiten als Gouverneur von Utah war Huntsman unter Ex-Präsident George Bush bereits US-Botschafter in Singapur und unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama US-Botschafter in China. Trump hatte ihm im Wahlkampf vorgeworfen, als Botschafter in China nicht im Interesse der USA gehandelt zu haben.



2012 hatte Huntsman sich selbst um die Kandidatur der Republikaner für die Präsidentschaftswahl beworben. Neben seiner politischen Karriere ist der verheiratete siebenfache Vater auch in der Wirtschaft aktiv: Er gehört unter anderem den Aufsichtsräten des Energiekonzerns Chevron, des Autobauers Ford und der Hotelkette Hilton an.