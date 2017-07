Die USA wollen mit Russland über eine Lösung des Syrien-Krieges sprechen und bringen dabei eine Flugverbotszone ins Spiel. Auch über eine Zusammenarbeit bei Hilfslieferungen für das Bürgerkriegsland sowie Beobachter eines Waffenstillstands solle beraten werden, teilte US-Außenminister Rex Tillerson mit. "Wenn unsere beiden Länder zusammenarbeiten, um Stabilität am Boden zu schaffen, wird das eine Grundlage für Fortschritte bei der Klärung der politischen Zukunft Syriens sein", sagte er vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen sich am Rande des Gipfels erstmals direkt treffen. In Syrien unterstützen die USA Rebellen, die Machthaber Baschar al-Assad stürzen wollen – der wiederum eng mit Russland verbündet ist. Seit dem US-Angriff auf einen Militärflughafen, von dem aus Assads Truppen einen Giftgasangriff auf Zivilisten geflogen haben, sprechen sich die beiden Länder militärisch nicht mehr ab. Tillerson ergänzte, die Rebellen seien schwer verwundet und könnten kurz vor einer kompletten Niederlage stehen. Er forderte Russland auf, eine konstruktive Rolle zu spielen.

Zur Bedingung machte Tillerson, dass Russland "den weiteren Einsatz jeglicher Chemiewaffen" durch die syrischen Regierungstruppen unterbindet. Die USA befürchten, dass ein erneuter Giftgasangriff auf Zivilisten bevorsteht. Außerdem habe Russland als Schutzmacht des Assad-Regimes sicherzustellen, dass keine Konfliktpartei in Syrien "illegitimerweise Gebiete zurückerobert oder besetzt, die der Kontrolle des IS oder anderer terroristischer Gruppen entrissen worden sind".

Der Bürgerkrieg in Syrien hält mittlerweile seit sechs Jahren an. Mehr als 400.000 Menschen wurden in dem Konflikt getötet, Millionen vertrieben.