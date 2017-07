Die Regierung Katars hat die Forderungen Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten kurz vor Ablauf des Ultimatums zurückgewiesen. "Die Liste ist unrealistisch und unzulässig", sagte Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nach einem Treffen mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Katars Hauptstadt Doha. Den anderen Golfstaaten warf er vor, Katar zu diffamieren. Auf der Liste gehe es nicht um Terrorismus, sondern darum, "der Meinungsfreiheit ein Ende zu setzen".

Außenminister Gabriel rief Saudi-Arabien und seine Verbündeten zum Dialog mit Katar auf. "Das ist der Rat: den Verhandlungstisch zu nutzen und nicht irgendetwas anderes", sagte er nach dem Treffen mit Al-Thani. Die zurückhaltende Reaktion des Emirats Katar auf die Blockade würdigte Gabriel zugleich als überzeugend. Katar habe sich von Beginn an um den Dialog bemüht, anstatt die anderen Golfstaaten zu attackieren.

Als Ausweg aus der Krise hatte Gabriel vorgeschlagen, dass nicht nur Katar, sondern alle Golfstaaten ihren Kampf gegen die Terrorfinanzierung verstärken und dies von einem internationalen Gremium überwachen lassen. "Wir brauchen einen gemeinschaftlich handelnden Golf-Kooperationsrat", sagte der Außenminister. Dem Rat gehören Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman an.



Gabriel stellte Katar indirekt deutsche Hilfe in Aussicht, falls die Regierung diese wünsche. "Wir selbst sind nicht Teil irgendeines Vermittlungsauftrages", sagte er. Wenn aber Europa bei der Überwachung der Geldströme an Extremisten in internationalen Finanzinstitutionen helfen könne, dann werde Deutschland sich sicher beteiligen.





Scheich Al-Thani sagte, die Krise am Golf müsse über den Dialog und die Achtung der Souveränität einzelner Staaten überwunden werden. "Katar lehnt eine Bevormundung durch welchen Staat auch immer ab", sagte er. Sein Land habe bereits "gewaltige Anstrengungen" im Kampf gegen den Terror unternommen. "Es ist in unserem Interesse, Terrorismus zu bekämpfen und gegen die Finanzierung von Terror vorzugehen." Die Blockade gegen sein Land wies Scheich Mohammed als Verstoß gegen internationales Recht zurück. "Eine Lösung für die Krise kann es nur am Verhandlungstisch geben", sagte er.

Ultimatum läuft Mittwoch ab

Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am 5. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Verkehrs- und Handelsblockade gegen das gasreiche Emirat verhängt. Sie werfen Katar vor, terroristische Gruppen zu unterstützen und legten Doha eine Liste mit 13 Forderungen vor. Unter anderem verlangen sie von Doha, die Muslimbrüder nicht weiter zu unterstützen, die Beziehungen zum Iran zu reduzieren und den Fernsehsender Al-Dschasira zu schließen, dem sie einseitige Berichterstattung vorwerfen.

Die Frist, die die Staaten um Saudi-Arabien dem Emirat zur Erfüllung ihrer Forderungen setzten, lies Katar verstreichen. Das Ultimatum wurde darauf um 48 Stunden bis zur Nacht zum Mittwoch verlängert. Am Mittwoch wollen die Außenminister der Golfstaaten in Kairo über mögliche Konsequenzen beraten. Sollte ihnen Katars Antwort nicht ausreichen, könnten sie weitere Sanktionen beschließen.



Außenminister Sigmar Gabriel wird am Mittwoch zum Abschluss seiner dreitägigen Reise durch die Region, bei der er sich um eine Entspannung des Konflikts bemüht, in Kuwait erwartet. Am Montag war er in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Gast.