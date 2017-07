Einen Riss mitten durch seine Familie und seine Biografie bedeutet der Brexit für Gábor Gergely. Gergely wurde in Ungarn geboren, machte in England Abitur, kehrte zum Studium zunächst nach Ungarn zurück, zog für ein zweites Studium wieder nach England, heiratete eine Engländerin, hat mit ihr einen Sohn und lehrt an einer englischen Universität.



Seine Schwiegermutter im südwestenglischen Devon hat für den Austritt gestimmt. Und sein Vater in Budapest könnte künftig ein Visum brauchen, wenn er seinen Enkel besuchen will. Vor dem Referendum waren England und Ungarn gleichermaßen Heimat für Gergely. Und jetzt?

How To Brexit Serie How To Brexit Großbritannien verlässt die Europäische Union. Wie wird sich das Land in den kommenden Jahren verändern? Wie kann die Spaltung überwunden werden, die sich nach dem knappen Referendum gezeigt hat? In dieser Serie treffen wir Politiker, Landwirte, Wissenschaftler – ganz normale Briten. Wir treffen Gegner und Befürworter des Austritts und gehen der Frage nach: How to Brexit? Die Autorin Imke Henkel überquert jede Woche den Graben zwischen britischen EU-Freunden und EU-Feinden. Vor zehn Jahren zog sie nach Finsbury Park im Norden Londons, wo Remain-Poster in den Fenstern kleben und der Fahrradhändler seit dem Brexit-Referendum eine EU-Flagge vor seinem Laden flattern lässt. Seit zwei Jahren unterrichtet sie zudem an der Universität des ostmittelenglischen Provinzstädtchens Lincoln, wo auch Fremde auf der Straße lächelnd grüßen. In Lincolnshire aber stimmten zwei Drittel der Menschen für den Austritt Großbritanniens aus der EU. Als Deutsche in Großbritannien wäre die Autorin für einen Verbleib des Landes in der EU gewesen. Die Teile der Serie Alle Teile der Serie How To Brexit sammeln wir auf dieser Seite.

Am Tag nach dem Referendum hat Gábor Gergely das Haus nicht verlassen. "Ich war sehr aufgewühlt", sagt er. "Ich habe mehr oder weniger den ganzen Tag geweint. Es war eine traumatische Erfahrung." Gergely ist ein herzlicher Mensch voller Wärme. An der Universität Lincoln lehrt er Filmwissenschaften, ich teile mir mit ihm dort ein Büro. Seine Ratschläge und Ermutigungen haben mir über die ersten Monate geholfen, als ich vor zwei Jahren als Dozentin dort anfing.



Gergely fällt an der Universität durch seine sorgfältig ausgewählte Kleidung auf: Krawatte und Socken stimmt er farblich aufeinander ab, schätzt handgenähte Lederschuhe, Hemden trägt er mit Manschettenknöpfen. Unser Büro bereicherte er mit einer Espressomaschine. Während er Semesterarbeiten korrigiert oder Vorlesungen entwirft, hört er Brahms, Bruckner oder Mahler, nicht ohne sich höflich und rücksichtsvoll versichert zu haben, dass die Musik nicht stört.



Einige Wochen nach dem Referendum für den Brexit hat Gergely sich einen Anwalt genommen, um bei seinem Antrag auf die britische Staatsbürgerschaft ganz sicherzugehen. So unwahrscheinlich eine Ablehnung sei, erklärte er mir, er wolle nichts riskieren. Seitdem tauschten wir uns oft über unsere Erfahrungen mit den bürokratischen Hürden der Einbürgerung aus. Dass er den Brexit für eine gigantische Idiotie hielt, daran ließ er keinen Zweifel. Wie sehr ihn das Ergebnis der Abstimmung verletzt hat, begreife ich erst jetzt, da er mir von seinem Leben als Fremder in einem Land erzählt, das er als eine Heimat empfunden hat.

Gábor Gergely © Imke Henkel/für ZEIT ONLINE

Ich besuche ihn in dem Haus, das er mit seiner Frau Hannah in Lincoln gekauft hat: ein einladendes viktorianisches Stadthaus zwischen dem eleganten Westend und der Innenstadt Lincolns, kaum zehn Fußminuten von der Universität entfernt. Hannahs kraftvolle Bilder hängen an den Wänden des Esszimmers, sie hat bereits in Lincoln ausgestellt. Gergely bietet türkischen Kaffee und Süßigkeiten an. Er spricht langsam, seine Formulierungen und Sätze sind sorgfältig abgewogen. Als sein Sohn Léo dazu kommt, strahlt der Vater, lässt den Einjährigen auf seinem Knie sitzen, spricht Ungarisch mit ihm.

"Ich kenne die Menschen, die für Leave gestimmt haben", sagt Gergely in dem Versuch, zu erklären, was ihn am Tag des Referendums so verstört hat. Und damit meine er nicht den Typ Mensch, der gegen die EU stimmte, sondern die konkreten Menschen. Er weiß, dass Freunde aus seiner Schulzeit in Devon den Brexit gewählt haben. Und vor allem weiß er, dass der Großteil der Familie seiner Frau Hannah gegen den Verbleib Großbritanniens in der EU stimmte. Also Mitglieder seiner eigenen Familie.

"Ich bin nicht sicher, ob sie auch nur einen Augenblick innegehalten und darüber nachgedacht haben, was ihre Stimme für uns, Hannah und mich und Léo, bedeutet", sagt er. Diese Gedankenlosigkeit sei es, was ihn verletzt habe. "Mir ging immerzu durch den Kopf: Mein Vater wird ein Visum brauchen, wenn er uns besuchen will. Ich selbst brauche einen britischen Pass. Es war das schreckliche Gefühl, dass wir mit einem Schlag jede Menge Schwierigkeiten haben würden, wo bis gerade eben noch keine waren."



Die Erfahrung der Fremdheit hat Gergely seit seiner Schulzeit in England geprägt. Ein Stipendium des ungarischen Milliardärs George Soros ermöglichte es ihm, 1996 im Alter von 16 Jahren eine Privatschule in Nord Devon zu besuchen. Voraussetzung waren gute Englischkenntnisse. Gergelys Eltern hatten ihn mit drei Jahren in einen englischsprachigen Kindergarten geschickt, ungewöhnlich im damals kommunistischen Budapest. Gergelys Großvater sei eine Person mit Einfluss gewesen, erst beteiligt am Aufbau des kommunistischen Staates in Ungarn, später ungarischer Handelsattaché in London. Die Familie, sagt Gergely, sei nach Westen orientiert gewesen, ein Bruder studierte in Deutschland.