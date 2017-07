In der britischen Regierung kracht es. Premierministerin Theresa May hat verkündet, dass am Austeritätskurs ihres Vorgängers David Cameron nicht gerüttelt werden dürfe. Die Löhne und Gehälter der 5,4 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst sollten allenfalls marginal erhöht werden.



Damit bekräftigt sie ihre umstrittene Wahlkampfforderung. Während eines Fernsehauftritts hatte eine Krankenschwester geklagt, seit acht Jahren keine Gehaltserhöhung mehr erhalten zu haben. Theresa Mays Antwort: "Es gibt keinen 'magischen Geldbaum', den wir schütteln können und der uns alles gibt, was wir möchten." Viele Briten waren entsetzt, und May musste zunächst sinkende Umfragewerte hinnehmen und schließlich auch eine Wahlniederlage.



Nun treten führende Parteifreunde nach. Umweltminister Michael Gove sagte, die Regierung solle auf unabhängige Gremien hören. Ihre Empfehlungen zu Einkommen im öffentlichen Dienst hätte May seit Jahren ignoriert. Bildungsministerin Justine Greening und Gesundheitsminister Jeremy Hunt forderten zudem Verhandlungen über Lohnerhöhungen für Krankenschwestern und mehr Gelder für Schulen. Selbst Außenminister Boris Johnson scheint sich inzwischen eingemischt zu haben. Der Guardian berichtete mit Berufung auf anonyme Quellen, dass auch er den strikten Sparkurs der Regierung beenden wolle.

Von offizieller Seite kommen indessen widersprüchliche Stellungnahmen. In einer Erklärung vom Montag hieß es, man werde sich "zu gegebener Zeit" mit Empfehlungen zu Einkommen im öffentlichen Dienst befassen. Im Moment seien aber keine Änderungen vorgesehen.

Immer weniger Briten zeigen Verständnis für Mays Unnachgiebigkeit in der Austeritätsfrage und ihre Verweise auf Haushaltsdisziplin. Als May nach der Wahl eine Allianz mit der umstrittenen nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) einging, war nämlich Geld da: Die Regierung sicherte Nordirland in den kommenden zwei Jahren zusätzlich eine Milliarde Pfund zu. Zudem hält sie an Steuergeschenken für Unternehmen fest. Laut Wahlprogramm soll bis 2020 die Unternehmenssteuer von derzeit 19 auf 17 Prozent gesenkt werden. Dabei hat Großbritannien schon heute den mit Abstand niedrigsten Unternehmenssteuersatz von allen G7-Nationen.

Eine deutliche Mehrheit der Briten befürwortet dagegen Lohn- und Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst und würde dafür Steuererhöhungen in Kauf nehmen. May steht mit ihrer Position zunehmend alleine da.