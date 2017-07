Interpol soll eine Liste mit 173 IS-Kämpfern verschickt haben, die möglicherweise eigens für Selbstmordanschläge trainiert worden sind. Die auf der Liste genannten Personen könnten sich weltweit Ziele suchen, "um an terroristischen Aktivitäten" teilzunehmen, zitiert der britische Guardian aus der Liste. Demnach könnten die Kämpfer speziell für Attentate vorbereitet worden sein, um Rache für den internationalen Militäreinsatz gegen den "Islamischen Staat" im Irak und in Syrien zu nehmen.

Bislang gebe es noch keine Hinweise, dass bereits Kämpfer nach Europa gereist seien, schreibt die Zeitung weiter. Mehrere europäische Staaten fürchteten jedoch, dass das Risiko von Selbstmordanschlägen in Europa steigen könnte, sollte das selbsternannte "Kalifat" der Terrormiliz im Irak und in Syrien endgültig besiegt werden.

Laut Guardian hat Interpol die Liste bereits Ende Mai verbreitet. Die Informationen über die mutmaßlichen Attentäter stützen sich demnach auf Erkenntnisse von US-Geheimdiensten, die diese bei der Eroberung lokaler IS-Quartiere und in Verstecken der Terroristen gesammelt hätten. Über das FBI seien die Informationen an Interpol weitergegeben worden. Zu jeder der 173 Personen finden sich auf der Liste demnach unter anderem Name, Fotos und das Datum, an dem sie vom IS rekrutiert wurden.

Interpol hat laut dem Bericht für jeden der möglichen Attentäter eine Kennnummer erstellt. Zudem habe die Behörde ihre Partnerländer darum gebeten, mögliche Informationen über die Verdächtigen mit anderen Partnern zu teilen, um sie in einer zentralen Datenbank zu sammeln.