Irakische Militärvertreter haben Ermittlungen zu Vorwürfen angekündigt, Soldaten würden in der von ihnen zurückeroberten Stadt Mossul mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz IS foltern und töten. Jeder, der Menschenrechte oder das Kriegsrecht verletze, werde zur Rechenschaft gezogen, sagte der irakische Militärsprecher Jahja Rasul im US-Verteidigungsministerium.

Auf einem am Donnerstag bekannt geworden Video im Internet war zu sehen, wie irakische Soldaten in Uniform einen bärtigen Gefangenen schlagen, zu einem Felsen schleppen, ihn von der Klippe stoßen und auf seinen leblosen Körper und einen weiteren Körper am Fuß des Felsens schießen. Rasul sagte, der Vorfall werde sorgfältig geprüft, und mögliche Täter würden bestraft.

Gleichzeitig aber schloss der Sprecher eine Fälschung des Videos nicht aus. Es könnte veröffentlicht worden sein, um vom Sieg der irakischen Truppen und ihrer Verbündeten über den IS in Mossul abzulenken, sagte er. Der Sprecher des irakischen Innenministeriums, Saad Maan, räumte ebenfalls mögliches Fehlverhalten von Armeevertretern ein. Er sagte, es seien bereits Untersuchungen eingeleitet und einige Soldaten suspendiert worden.

Die internationale Menschenrechtsbewegung Human Rights Watch hatte zuvor auf das Video hingewiesen. Sie versicherte, mit Hilfe von Satellitenaufnahmen den Ort des Geschehens lokalisiert zu haben und rief den irakischen Regierungschef Haider al-Abadi auf, den Vorfall untersuchen zu lassen. Die gewaltsamen Szenen seien von der Regierung in Bagdad zunächst unkommentiert geblieben, beklagte die Gruppe. Dies stärke das Gefühl unter den Truppen, dass sie für ihr Verhalten in Mossul straffrei ausgehen würden. Anfang der Woche hatte Al-Abadi den Sieg über den IS in Mossul, der zweitgrößten Stadt seines Landes, verkündet.