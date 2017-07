Die französische Regierung will eine neue Anti-Terror-Truppe in der Sahelzone mit mehr als acht Millionen Euro unterstützen. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron auf einem Treffen westafrikanischer Staaten in der malischen Hauptstadt Bamako an. Die Regierungen der Länder Mali, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad hatten sich im Februar zu den G5-Staaten zusammengeschlossen und beschlossen, eine gemeinsame, 5.000 Personen starke Anti-Terror-Truppe zu gründen, um gegen Islamisten in der Region vorzugehen.



Die G5-Staaten sagten für die Truppe jeweils zehn Millionen Euro zu, weitere 50 Millionen Euro hatte bereits die Europäische Union versprochen. Allerdings benötige die Truppe insgesamt 423 Millionen Euro, sagte Malis Staatschef Ibrahim Boubacar Keïta. Bei der Finanzierung sei Eile geboten. Diejenigen, die die neue Truppe bekämpfen soll, würden "nicht warten". Macron sagte, er sei guten Mutes, dass auch die deutsche Bundesregierung die Truppe unterstützen werde. Frankreich werde militärische Unterstützung, 70 Fahrzeuge und Kommunikationsausrüstung beisteuern.

Der UN-Sicherheitsrat hatte die Gründung Truppe zwar begrüßt, sie aber weder mit einem Mandat noch mit Mitteln ausgestattet. Um die fehlenden Mittel einzuwerben, soll demnächst eine Geberkonferenz für die G5-Truppe stattfinden. Laut Macron ist nicht nötig, alle Finanzmittel einzusammeln, bevor die Truppe mit ihrem Einsatz beginne. "Das Wichtige ist, dass diese gemeinsame Truppe im Herbst voll einsatzbereit ist."



Die Sahelzone wird seit Jahren von islamistischen Rebellen destabilisiert, die zum Teil den Extremistengruppen Islamischer Staat und Al-Kaida die Treue geschworen haben. Einen Tag vor dem Treffen der G5-Sahel-Staaten hatte ein Ableger des Terrornetzwerk Al-Kaida in Mali ein Video von sechs ausländischen Geiseln veröffentlicht. Die Nusrat al-Islam wal Muslimin hat demnach einen Südafrikaner, einen Rumänen, eine Schweizerin, eine Französin und eine Kolumbianerin in ihrer Gewalt. Ein Sprecher sagte im Video, die französische Geisel hoffe, dass Macron sie retten werde. Macron sagte, die Geiselnehmer seien "nichts, das sind Terroristen , Gauner und Mörder." Der gesamte französische Staatsapparat werde aktiviert, um Sophie Pétronin heil nach Hause zu bringen.

Die neue Anti-Terror-Truppe der fünf afrikanischen Staaten soll den französischen Einsatz "Barkhane" sowie die UN-Mission Minusma in in der Region ergänzen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hatte im Januar 2013 militärisch eingegriffen, um Islamisten und Tuareg-Rebellen zu bekämpfen, die vom Norden in den Süden Malis vorrückten. Derzeit sind etwa 4.000 französische Soldaten in der Sahelzone stationiert. Die Bundeswehr unterstützt eine EU-Mission in der Region sowie Minusma derzeit mit rund 1.150 Soldaten.