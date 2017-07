Nach den jüngsten Terroranschlägen am Tempelberg und den darauffolgenden Ausschreitungen hat die israelische Polizei den Zutritt zur heiligen Stätte für Muslime beschränkt. Wie ein israelischer Polizeisprecher mitteilte, dürfen muslimische Männer, die jünger als 50 Jahre sind, den Tempelberg nicht mehr betreten. In der Altstadt und im Umkreis seien Polizeikräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt worden. Man wolle Freitagsgebete ermöglichen, gleichzeitig aber die Sicherheit gewährleisten, sagte der Polizeisprecher.

Hintergrund der Beschränkungen ist ein Anschlag von drei israelischen Arabern vor etwa einer Woche. Die Männer hatten zwei Polizisten an einem Zugangstor zum Tempelberg angeschossen und getötet. Anschließend wurden sie selbst erschossen.

Daraufhin hatten palästinensische Politiker Muslime dazu aufgerufen, am Freitag zum Gebet auf dem Tempelberg zu erscheinen. Nachdem die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort unter anderem durch den Einsatz von Metalldetektoren erhöht hatte, waren am Donnerstagabend bei Zusammenstößen unweit des Tempelbergs mehr als 20 Palästinenser verletzt worden. Dutzende Muslime hätten in der Altstadt Steine und Glasflaschen auf Polizisten geworfen, teilte die Polizei mit.

Der Palestinian Prisoners Club erklärte, zehn prominente palästinensische Aktivisten seien festgenommen worden. Darunter sei auch der Chef der Fatah in Jerusalem, Hatem Abdel Chader. Die Fatah ist die Organisation von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Am Freitag versammelten sich zahlreiche Muslime in Jerusalems Altstadt, um gegen das Verbot zu protestieren.



"Status quo am Tempelberg wahren"

Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtete, habe das israelische Sicherheitskabinett beschlossen, die umstrittenen Metalldetektoren vorerst nicht abzubauen. "Israel verpflichtet sich, den Status quo auf dem Tempelberg zu wahren und einen freien Zugang zu den heiligen Stätten zu gewährleisten", hieß es demnach aus Regierungskreisen. Gleichzeitig müsse man die Sicherheit der Betenden und Besucher auf dem Tempelberg garantieren. Israels Armee hat für den Fall weiterer Ausschreitungen fünf zusätzliche Bataillone in Alarmbereitschaft versetzt. Insgesamt sind 3.000 Polizisten und Grenzpolizisten in der Gegend im Einsatz.



Jerusalem

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die USA indes um Unterstützung im Konflikt gebeten. Abbas habe die USA aufgefordert, einzugreifen und Israel dazu zu bringen, die Metalldetektoren zu entfernen, sagte Nabil Abu Rudeineh, Mitarbeiter im Büro von Abbas. Der Palästinenserpräsident habe mit Donald Trumps Berater Jared Kushner zu den Spannungen in Jerusalem telefoniert. Abbas habe Kushner gesagt, die Situation sei gefährlich und könne außer Kontrolle geraten, wenn Israel die Metalldetektoren nicht entferne, sagte Rudeineh.

Tempelberg als Schauplatz religiöser Auseinandersetzungen

Der Tempelberg in Jerusalems Altstadt wurde in der Vergangenheit immer wieder zum Schauplatz religiöser Auseinandersetzungen. Muslime verehren den Tempelberg als Haram al-Scharif (Edles Heiligtum). Der jüdischen Überlieferung nach standen dort die jüdischen Tempel. Heute beten dort Muslime in der Al-Aksa-Moschee und im Felsendom. An der allein stehengebliebenen Westmauer des ehemaligen jüdischen Tempelbezirks, der Klagemauer, beten die Juden. Beide Religionen erheben Anspruch auf die heilige Stätte.



Der Streit um die Besuchsrechte gilt als Auslöser einer Reihe palästinensischer Anschläge, die vor knapp zwei Jahren begannen. Palästinenser werfen Israel vor, es wolle mehr Kontrolle über die heilige Stätte erlangen. Israel weist das zurück.