Israelische Soldaten haben in der Nacht zum Sonntag 25 Palästinenser festgenommen, die dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet zufolge der radikalislamischen Hamas angehören. Einige seien "ranghohe Mitglieder". Die Festnahmen seien eine Vorsichtsmaßnahme. Sie folgen auf Unruhen, bei denen am Freitag drei Palästinenser getötet und Hunderte verletzt worden waren, und auf ein palästinensisches Attentat, dem im Westjordanland drei Israelis zum Opfer fielen.

Als Auslöser der Unruhen gilt ein Streit um Metalldetektoren und Überwachungskameras am Tempelberg in Jerusalem. Israel hatte die Geräte nach einem Anschlag arabischer Israelis auf zwei israelische Polizisten in der Jerusalemer Altstadt Mitte Juli aufstellen lassen und die Sicherheitskontrollen verschärft. Die Palästinenser sehen darin einen Versuch Israels, mehr Kontrolle über den Tempelberg zu übernehmen, der sowohl Juden als auch Muslimen heilig ist. Am Freitag mündete der Streit in Gewalt.

Nach den Ausschreitungen fror der palästinensische Präsident Mahmud Abbas alle Beziehungen zu Israel ein. Israelische Medien berichteten, der Abbruch der Beziehungen schließe erstmals seit einem Jahrzehnt auch die Sicherheitszusammenarbeit mit Israel ein. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman gab sich davon unbeeindruckt. Er sagte der Nachrichtenseite ynet: "Wir sind viele Jahre lang ohne Sicherheitszusammenarbeit ausgekommen, wir werden es auch jetzt schaffen."

Am Samstag kam es erneut zu Gewalt. Im Westjordanland rückten Armee-Einheiten zum Haus des Attentäters vor, vermutlich, um das Gebäude zu zerstören. Junge Palästinenser bewarfen sie mit Steinen und Benzinbomben; der Bruder des Attentäters wurde festgenommen. Zwei palästinensische Jugendliche starben bei Zusammenstößen in der Nähe von Jerusalem.



Netanjahu unter Druck

Angesichts der Auseinandersetzungen wächst international die Sorge, der Nahostkonflikt könnte sich erneut zuspitzen. Die UN, die EU und das Nahost-Quartett richteten am Wochenende eindringliche Aufrufe zur Mäßigung an Israel und die Palästinenser. Der UN-Sicherheitsrat setzte für Montag eine Dringlichkeitssitzung an.

In Israel selbst gerät Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wegen der Maßnahmen am Tempelberg zunehmend unter Druck. Am Sonntagmorgen gab es eine Kabinettssitzung, später sollte das israelische Sicherheitskabinett tagen.

Der für palästinensische Zivilangelegenheiten zuständige israelische General Joaw Mordechai sagte, Israel sei offen für Alternativen zu den Metalldetektoren, um die Spannungen zu verringern. "Das Einzige, was wir wollen, ist sicherzustellen, dass nicht wieder jemand mit Waffen hineingeht und einen weiteren Anschlag ausführt", sagte er. Israels Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, sprach sich dafür aus, dass die Metalldetektoren so lange installiert blieben, bis es eine befriedigende Alternative gebe.