Die Europäische Union (EU) hat der polnischen Regierung wegen ihrer umstrittenen Justizreform mit neuen Sanktionen gedroht. "Wir schließen mittlerweile auch nicht mehr ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags aus", sagte Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission in Brüssel. Damit wäre die EU befugt, Polen bei "schwerwiegender und anhaltender Verletzung" der im Vertrag verankerten Werte die Stimmrechte als EU-Mitgliedstaat zu entziehen.



Sowohl die EU als auch die Opposition kritisieren die Pläne der Regierungspartei PiS zur Neuordnung des Obersten Gerichts sowie des Landesrichterrats (KRS) – eines Verfassungsorgans zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz. Künftig sollen dessen Mitglieder vom Parlament bestimmt werden, in dem die nationalkonservativen PiS-Abgeordneten die Mehrheit stellen.

"Diese Gesetze verstärken die systemischen Bedrohungen für die Herrschaft des Rechts", sagte Kommissionsvize Timmermans. "Zusammengenommen werden sie die verbliebene juristische Unabhängigkeit gänzlich aufheben und die Justiz unter die vollständige politische Kontrolle der Regierung stellen." Dem EU-Politiker zufolge will die Kommission in der kommenden Woche über die Möglichkeit eines Verfahrens nach Artikel 7 beraten. Zudem werde ein neues Vertragsverletzungsverfahren vorbereitet.



Bereits im Januar 2016 hatte die EU-Kommission ein Verfahren wegen Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit gegen die rechtskonservative Regierung in Warschau eingeleitet. Grund war damals die Reform des Verfassungsgerichts, die aus Sicht Brüssels die Unabhängigkeit der Richter und die Demokratie in Polen in Gefahr bringt.

Mitte Mai hatte dann erstmals der EU-Ministerrat über die Lage des Rechtsstaates in Polen beraten – und sich bemüht, eine weitere Eskalation zu vermeiden. So forderten die EU-Mitglieder die Kommission in Brüssel auf, vorerst weiterhin den Dialog mit Warschau zu suchen. Zugleich kündigte die mit Polen verbündete Regierung in Ungarn an, ein Stimmrechtsentzug nicht mittragen zu wollen – ein solcher Schritt kann nur einstimmig von allen EU-Mitgliedsstaaten beschlossen werden. Vertragsverletzungsverfahren kann die Kommission dagegen ohne Zustimmung einleiten. Sie können bis zu einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof führen, der bei festgestellten Verstößen Geldbußen verhängen kann.

Polen - Anhaltende Proteste gegen Justizreform In Warschau haben erneut Tausende Menschen gegen die Reformpläne der Regierungspartei PiS demonstriert. Das neue Gesetz würde die Unabhängigkeit der Gerichte einschränken.

Die Bundesregierung bemüht unterdessen auch ihre bilateralen Kommunikationskanäle nach Warschau. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert telefonierte Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderem dazu mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Einzelheiten über das vertrauliche Gespräch nannte Seibert nicht. Er bekräftigte aber die deutsche Unterstützung für die EU-Kommission.



Polen - Kaczyński nennt Opposition »Verräter« Eklat im polnischen Parlament: Die Debatte über die umstrittene Justizreform wurde vertagt, nachdem der Chef der Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, die Opposition heftig beschimpft hatte.

Timmermans zufolge beobachtet die Europäische Kommission die Entwicklung in Polen, will aber erst handeln, wenn die endgültige Fassung des Gesetzes vorliegt. Noch ist der Zeitpunkt dafür aber offen. Begleitet von Straßenprotesten und nach einer tumultartigen Sitzung beschloss das Parlament, die Gesetzesvorlage dem Ausschuss für Justiz und Menschenrechte zur Prüfung vorzuliegen. Zugleich hatte die Opposition mehr als 1.000 Anträge eingebracht.