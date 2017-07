Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein: Ein hilfloser Regierungschef, ein egomanischer Kriegsherr und ein außenpolitisch unerfahrener Vermittler retten ein Land vor dem Abgrund und vielleicht einen Kontinent vor der nächsten Existenzkrise. Fajes al-Sarradsch, Libyens ohnmächtiger Premierminister, und Chalifa Haftar, Libyens mächtigster Warlord, haben gestern auf Vermittlung von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron einen Waffenstillstand sowie neue Wahlen Anfang nächsten Jahres beschlossen.



Das könnte dem Land den Weg aus dem Chaos weisen, das Menschenschmuggler derzeit für ihr immer wieder tödliches Geschäft nutzen und das dem EU-Mitgliedsland Italien eine dramatische Migrationskrise beschert hat. Macron, noch keine zehn Wochen im Amt, lobte den "historischen Mut" der beiden politischen und militärischen Kontrahenten und freute sich sichtlich über den diplomatischen Coup, den er da gelandet hatte.

Bei genauerer Betrachtung des gemeinsamen Communiqués findet man jedoch vor allem Absichtserklärungen und Schlupflöcher. "Wir verpflichten uns zu einem Waffenstillstand und zum Verzicht auf den Einsatz von Waffengewalt", heißt es da. Es sei denn, diese Gewalt diene dem "Kampf gegen den Terror". Diese Formulierung kennt man aus unzähligen Waffenstillstandsvereinbarungen in Syrien. "Terroristen" sind im Zweifelsfall schlicht die Fraktion, die einem gerade im Weg steht.



Darüber hinaus sieht die Abmachung weder ein genaues Wahldatum noch Details für die vereinbarte Integration von Milizen in eine Armee vor. Nun, so ließe sich einwenden, soll man eine erste Annäherung nie überfrachten. Aber das entscheidende Problem ist in diesem Fall ein anderes: die Frage, welche der zahlreichen Milizen in Libyen sich an solch eine Vereinbarung gebunden fühlen. Und welche Macht Sarradsch und Haftar haben.



Fajes al-Sarradsch steht seit 2015 an der Spitze einer international anerkannten Einheitsregierung. Von vielen Libyern mit großen Hoffnungen begrüßt, gelang es ihm jedoch nie, die Kontrolle über Teile der Hauptstadt Tripolis hinaus zu gewinnen, geschweige denn, die dringendsten Sorgen seiner Landsleute zu beheben: tägliche Schikanen durch Milizen, ein fast völlig kollabiertes Gesundheits- und Justizwesen, tagelange Stromausfälle (im Sommer bei Temperaturen von über 40 Grad) und eine drastische Einschränkung des Geldverkehrs. Der Premierminister verfügt über keine Streitkräfte. Diverse Milizen in und um Tripolis stehen auf seiner Seite, aber nicht unter seinem Kommando.



Andere bewaffnete Fraktionen in Tripolis und in Libyens wichtigster Handelsstadt Misrata unterstützen die ehemalige, islamistisch eingefärbte Regierung der National Salvation. Diese haben sich in den vergangenen Wochen wiederholt Kämpfe mit Sarradsch-treuen Milizen unweit von Tripolis geliefert.



Durchmarschieren bis Tripolis

Haftars Machtbasis liegt wiederum im Osten Libyens, in Tobruk, wo eine weitere Konkurrenzregierung ihren Sitz hat. Seine Libysche Nationale Armee, bestehend aus Teilen des alten Gaddafi-Militärs. Sie zählt neben von reichen Geschäftsleuten alimentierten Brigaden in Misrata zu den mächtigsten Milizen im Land. Haftar hat in der Vergangenheit immer wieder angedroht, bis Tripolis durchzumarschieren und sich damit die Macht über alle wichtigen Schaltstellen zu sichern: allen voran die staatliche Ölgesellschaft und die Zentralbank.

Taucht man etwas tiefer in das Labyrinth libyscher Fronten ein, fällt auf das Waffenstillstandsabkommen also ein anderes Licht. Erstens war eine der wichtigsten Fraktionen, die der National Salvation, an den Verhandlungen gar nicht beteiligt. Zweitens hat Frankreich mit diesem Treffen jenen Mann hoffähig gemacht, der von der EU und den Vereinten Nationen als größter Saboteur der Einheitsregierung in Tripolis angesehen wird – und damit auch der internationalen Versuche, das Land einigermaßen zu stabilisieren.