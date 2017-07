Die chinesische Regierung hat einem deutschen Facharzt erlaubt, den Dissidenten Liu Xiaobo in einem Krankenhaus China zu behandeln. Der Krebsspezialist sei mittlerweile in die nordostchinesische Stadt Shenyang gereist, berichtete die South China Morning Post am Freitag. Weitere Details seien noch nicht bekannt. Auch ein US-amerikanischer Arzt soll den inhaftierten Friedensnobelpreisträger untersuchen.

Das deutsche Außenministerium teilte mit, dass sich der Gesundheitszustand des 61-jährigen Nobelpreisträgers rapide verschlechtert habe. Xiaobo ist unheilbar an Leberkrebs in fortgeschrittenem Stadium erkrankt.

Am Donnerstag war laut einer Stellungnahme des Krankenhauses, in dem Xiaobo behandelt wird, die Behandlung mit einem Krebsmittel ausgesetzt worden. Die Leber des Patienten sei zu schwach für eine Fortführung der Therapie. Auch soll der Krebs gestreut haben. Am Samstag teilte die Klinik mit, Xiaobo werde nun künstlich ernährt.

Vor zwei Wochen entließ die chinesische Führung den Kritiker zur Behandlung aus dem Gefängnis, nachdem im Mai die Erkrankung diagnostiziert worden war. Die Regierung verweigerte Xiaobo aber die Ausreise, um sich im Ausland von Spezialisten therapieren zu lassen. Begründet wurde diese Entscheidung mit dem Verweis auf den schlechten Gesundheitszustand des Dissidenten. Kurz vor dem Deutschlandbesuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping wurde eine Behandlung in China durch ausländische Spezialisten genehmigt. Der Nobelpreisträger steht weiterhin unter strenger Überwachung.

Liu Xiaobo ist einer der prominentesten politischen Gefangenen in China. 2009 war der Schirftsteller nach dem Aufruf zu demokratischen Reformen unter dem Vorwurf der "Untergrabung der Staatsgewalt" zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. 2010 wurde der Regierungskritiker mit dem Friedensnobelpreis geehrt.