Die USA, Deutschland und die Vereinten Nationen (UN) haben nach dem Tod des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo die Freilassung von dessen Witwe gefordert. Die chinesischen Behörden sollten Liu Xia aus dem Hausarrest entlassen und ihr entsprechend ihren Wünschen die Ausreise gewähren, sagte US-Außenminister Rex Tillerson.

Der US-amerikanische Außenminister würdigte zugleich die Lebensleistung des verstorbenen Schriftstellers. Liu Xiaobo habe sein Leben "der Besserung seines Landes sowie der Menschheit und dem Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit verschrieben", sagte Tillerson.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte von China, die Witwe Liu Xiao und Xiaobos Bruder, Liu Hiu, in ein anderes Land ausreisen zu lassen, wenn diese es wünschten. "Liu Xiaobo und seine Frau hatten den sehnlichen Wunsch, nach Deutschland auszureisen", sagte Gabriel. "Ich bedauere zutiefst, dass diesem Wunsch nicht stattgegeben wurde." Der Minister verlangte zudem, der Witwe Bewegungs- und Kommunikationsfreiheit zu gewähren.

Gabriel verlangte von der chinesischen Regierung zudem, den Fall aufzuklären. Er sehe China "in der Pflicht, der Frage, ob die schwere Krebserkrankung nicht viel früher hätte entdeckt werden können und müssen, auf eine glaubhafte und transparente Weise rasch nachzugehen", sagte Gabriel.

Nobelpreiskomitee sieht China in der Verantwortung

Der UN-Menschenrechtskommissar, Said Raad al-Hussein, brachte seine Trauer über das Versterben Xiaobos zum Ausdruck. "Die Menschenrechtsbewegung in China und der ganzen Welt hat einen prinzipientreuen Meister verloren", sagte Al-Hussein. Xiaobo sei die "wahre Verkörperung des demokratischen, nicht gewalttätigen Ideals" gewesen. Auch Al-Hussein verlangte von China Bewegungsfreiheit für die Witwe. Liu Xia solle ohne Restriktionen auch ins Ausland reisen dürfen, wenn sie dies wolle, sagte Al-Hussein.



"Die chinesische Regierung trägt eine schwere Verantwortung für seinen vorzeitigen Tod", teilte das Nobelpreiskomitee mit. Es hatte den Chinesen, der sich in seiner Heimat einen jahrzehntelangen Kampf um Meinungsfreiheit und Toleranz mit den Behörden lieferte, im Jahr 2010 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ein Jahr zuvor war Liu wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden.



Liu Xiaobo war im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer Leberkrebserkrankung gestorben. Vor gut einem Monat hatten ihn die chinesischen Behörden aus der Haft in ein Krankenhaus verlegt. Seine Frau Liu Xia befindet sich in China im Hausarrest.