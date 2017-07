Brasiliens ehemaliger Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist wegen Korruption und Geldwäsche zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Lula, der Brasilien von 2003 bis 2010 regierte, war wegen seiner Verwicklung in einen Korruptionsskandal um den staatlichen Ölkonzern Petrobras der Prozess gemacht worden.

Der 71-Jährige kann das Urteil anfechten und muss bis dahin nicht in Haft, wie das Gericht in Curitiba mitteilte. Im Mai hatte Lula angekündigt, er wolle im kommenden Jahr wieder als Präsidentschaftskandidat antreten. Bei einer Kundgebung vor Tausenden seiner Anhänger sagte Lula damals, die Vorwürfe gegen ihn entbehrten jeder Grundlage. "Ich dachte, dass meine Ankläger Schriftstücke, Zahlungsbelege, irgendeinen Beweis vorlegen würden. Aber sie hatten nichts", sagte Lula. "Ich möchte nicht auf Basis von Interpretationen verurteilt werden."

Lula wird vorgeworfen, bei einer Immobilie von einem Baukonzern begünstigt worden zu sein. Zudem wird ihm zur Last gelegt, einer Baufirma illegal Aufträge des Ölkonzerns Petrobras verschafft zu haben. Auch neun Minister der Regierung des neuen konservativen Präsidenten Michel Temer sind in dem Petrobas Skandal, der in Brasilien Lava Jato ("Autowäsche") genannt wird, sind von den Ermittlungen betroffen.



Lula war bis 2010 Präsident, ihm folgte Dilma Rousseff, die dann wegen angeblicher Haushaltstricksereien des Amtes enthoben wurde. Anders als Rousseff und auch Temer ist Lula in der Bevölkerung weiterhin beliebt, vor allem bei der ärmeren Bevölkerungsschicht.