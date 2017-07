Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat das Bundeswehrcamp im malischen Gao besucht, um sich über den Absturz des Kampfhubschraubers zu informieren. Am Mittwoch war dort eine Bundeswehrmaschine vom Typ Tiger abgestürzt und ausgebrannt. Beide Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.

Von der Leyen sagte, die Absturzursache müsse "mit der gebotenen Sorgfalt" aufgeklärt werden. Sie nahm auch an einem Feldgottesdienst zum Gedenken der zwei getöteten Soldaten teil. "Dieser Verlust wiegt schwer. Deshalb möchte ich heute den Tag hier im Kontingent verbringen, um Raum und Zeit zu lassen für viele Gespräche." Im Camp Castor sind rund 800 deutsche Soldaten stationiert. Die Bundeswehr unterstützt in Mali die UN-Mission Minusma und eine EU-Ausbildungsmission.

Minusma gilt als einer der gefährlichsten UN-Einsätze weltweit. Der deutsche Beitrag sei unverzichtbar, sagte Von der Leyen. Von dem Erfolg der Mission hänge letzten Endes auch die "Stabilität Deutschlands, aber auch Europas" ab. Ziel der Mission ist es, das Land zu stabilisieren.

Ermittler der Bundeswehr untersuchen laut Verteidigungsministerium derzeit, wie es zu dem Absturz kam. Das Untersuchungsteam fand demnach einen der beiden Flugschreiber. Das Gerät sei beschädigt, deshalb sei unklar, ob es ausgelesen werden könne. Der andere Flugschreiber sei noch nicht gefunden worden.

Der Hubschrauber war vergangene Woche etwa 70 Kilometer nordöstlich von Gao abgestürzt. Einen Abschuss hatte das Verteidigungsministerium nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen technischen Defekt. Die genauen Ursachen seien aber völlig offen. Die Nachricht über den Absturz hatte die Diskussionen über die Ausrüstungsprobleme der Bundeswehr wieder präsent gemacht.



Die Leichen des 33-jährigen Major und des 47-jähriger Stabshauptmann waren am Samstag nach Deutschland überführt worden. Am Flughafen Köln-Wahn hatte es bereits eine Zeremonie der Bundeswehr gegeben, an der auch von der Leyen vor ihrem Abflug teilgenommen hatte. Seit 2015 war kein Soldat mehr bei einem Auslandseinsatz der Bundeswehr ums Leben gekommen.