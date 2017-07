Der Sprecher des Anwaltsteams von US-Präsident Donald Trump ist zurückgetreten. In seiner Erklärung nannte Mark Corallo keine Begründung für seinen Schritt. Medienberichten zufolge baut Trump das Team seiner Rechtsberater um. Als Begründung nennt CNN die Ermittlungen des Sonderermittlers Robert Mueller.



Der frühere FBI-Direktor Mueller ist damit beauftragt worden, den mutmaßlichen Einfluss Russlands bei der Wahl im vergangenen Jahr zu untersuchen. Zwar hat die Regierung in Moskau jegliche Einmischung abgestritten und auch Trump hat erklärt, dass es zwischen seinem Wahlkampfteam und russischen Vertretern keine geheimen Absprachen gab. Die US-Geheimdienste sind indes der Ansicht, dass russische Einflussnahme im Wahlkampf 2016 eine Rolle gespielt habe.



Mit der Affäre beschäftigen sich mehrere Parlamentsausschüsse des Kongresses und der Sonderermittler Mueller. Trump lässt sich in den Ermittlungen von einem externen Expertenteam beraten, das bisher vom New Yorker Anwalt Marc Kasowitz geleitet wurde. Der Jurist beriet Trump schon vor dessen Präsidentschaft viele Jahre lang. Wie CNN meldet, soll Kasowitz eine andere Rolle einnehmen, weil das Anwaltsteam sich nun mehr auf die Vorfälle in Washington konzentrieren müsse. Kasowitz' wichtigste Aufgabe sei es hingegen gewesen, das ursprüngliche Team zusammenzustellen.

Der Sender und auch die New York Times berichten weiter, die Leitung des Teams solle John Dowd übernehmen. Jay Sekulow soll sein Stellvertreter werden. Beide Anwälte sollen außerhalb des Weißen Hauses agieren – ihre Gespräche mit dem Präsidenten würden unter die anwaltliche Schweigepflicht fallen.

Am Mittwoch hatte Trump Sonderermittler Mueller in einem Interview mit der New York Times dessen Grenzen aufgezeigt: Mueller überschreite eine rote Linie, wenn er die Finanzen seiner Familie unter die Lupe nehme, sagte Trump. Sollte der Sonderermittler die Finanzen der Trump-Familie untersuchen, "verletze" er seinen Auftrag, sagte der frühere Immobilienunternehmer. Denn er besitze weder Gebäude noch Geld in Russland, sagte Trump. Er habe nur einmal einen Miss-Universe-Schönheitswettbewerb dort ausgerichtet.

Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte, Mueller solle sich auf seinen Auftrag beschränken: "Einmischung, russische Einmischung und die Wahlen und nichts darüber hinaus". Derzeit habe Trump nicht vor, Mueller zu entlassen, sagte Sanders. Sie schloss dies für die Zukunft aber nicht aus.

Mueller nahe an der roten Linie

Beobachter in Washington sind sich relativ sicher, dass Mueller die von Trump gezogene rote Line überschreitet. Trumps Sohn Donald jr. und sein Schwiegersohn Jared Kushner sind bereits Teil der Untersuchungen. Beide haben an einem Treffen mit einer russischen Anwältin teilgenommen, von dem sie sich belastende Informationen über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erhofften. Muellers Leute überprüfen auch die Finanzgeschäfte von Trumps früherem Wahlkampfchef Paul Manafort, der ebenfalls an dem Treffen mit der Anwältin teilnahm. Er, Trump jr. und Kushner sollen zudem kommende Woche im Senat aussagen.



Das Nachrichtenunternehmen Bloomberg berichtete am Donnerstag, Muellers Team überprüfe Geschäftsumsätze Trumps mit Russen. Dazu gehörten Apartmentverkäufe, ein umstrittenes Projekt in New York, ein millionenschwerer Immobilienverkauf in Florida und der Miss-Universe-Schönheitswettbewerb 2013 in Moskau.



Die Demokraten halten dies auch für gerechtfertigt. Mueller habe die Befugnis, jede Verbindung der Familie Trump nach Russland zu untersuchen, sagt der demokratische Abgeordnete Adam Schiff, der im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sitzt. Dazu gehörten Finanzen und "alles, was auftaucht". Das sei "seine Pflicht".

Trumps Anwälte ließen inzwischen verlauten, sie untersuchten mögliche Interessenkonflikte von Muellers Mitarbeitern. Dabei würden die politische Zugehörigkeit der Mitarbeiter Muellers und deren vergangene Arbeit überprüft. Der Präsident hatte auch dem Sonderermittler selbst einen Interessenkonflikt vorgeworfen und hinzugefügt: "Es gab noch viele andere Konflikte, über die ich nicht gesprochen habe, aber irgendwann werde ich es tun."