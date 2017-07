ZEIT ONLINE: Wieso sind Tausende Türken einem 450 Kilometer langen Fußmarsch des CHP-Vorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu gefolgt?

Roy Karadağ: Es war nach langer Zeit die erste Chance für die Menschen gegen die Erdoğan-Regierung zu protestieren. Bisher wurde den Bürgern dafür jeglicher Freiraum genommen. Die Menschen wollen gegen die Regierung protestieren, ohne von der AKP-Regierung kriminalisiert zu werden. Am Marsch der Gerechtigkeit haben so viele teilgenommen, weil man sich auch kollektiv dagegen wehren wollte, als Terroristen abgestempelt zu werden. Dazu kommt, dass man am Anfang einer neuen Protestform nie wirklich vorhersehen kann, wie erfolgreich sie am Ende ist. Sobald aber in den ersten Tagen klar war, dass die Menschen diesen Marsch auch so annehmen, wie das von Kılıçdaroğlu erhofft war, kam es zu einem enormen Zulauf, da sie sich durch ihre Teilnahme gegenseitig Mut zum Protestieren zusprechen konnten.



ZEIT ONLINE: Der Marsch wurde anders als befürchtet von der Regierung nicht gestoppt. Es gab auch keine Gewalt. Ist die Türkei doch demokratischer als wir glauben?

Roy Karadağ: Die AKP würde genau so argumentieren. Sie würden sagen: "Schaut her, hier kann jeder demonstrieren, wie er will. Was soll also das ganze Gerede, die Türkei sei keine Demokratie." Der Punkt ist aber, dass weiterhin sehr viele Menschen zu Unrecht in Gefängnissen sind, ohne sich dagegen wehren zu können. Man kann nicht von einer Demokratie sprechen, nur weil es Demokraten im Land gibt. Es geht darum, ob man die Bürger vor dem Staat schützen kann, das ist in der Türkei nach wie vor nicht der Fall.

ZEIT ONLINE: Hunderttausende Menschen haben am Ende des Marsches bei einer Kundgebung in Istanbul teilgenommen. Könnte der Marsch für Präsident Erdoğan Folgen haben?

Roy Karadağ: Für Erdoğan ist die wichtigste Wahl immer die nächste Präsidentschaftswahl – und die ist 2019. Es wäre fatal für ihn, wenn er ausgerechnet nach dem Verfassungsreferendum und seinem Machtausbau die Wahl verlieren würde. Es wird ab jetzt darauf ankommen, ob Kılıçdaroğlu es schafft, über Parteigrenzen hinweg die Mengen zu mobilisieren. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf außerparlamentarische Aktionen zu setzen. Wenn der CHP als größter Oppositionspartei das wie beim jüngsten Marsch gelingt, kann es für Erdoğan tatsächlich gefährlich werden.

ZEIT ONLINE: Kılıçdaroğlu wurde immer wieder vorgeworfen, ein Bürokrat zu sein, der es mit einem impulsiven Erdoğan nicht aufnehmen kann. Zu Protesten gegen das Ergebnis des Verfassungsreferendums in der Türkei hat er nie aufgerufen.

Roy Karadağ ist Geschäftsführer des Instituts für Interkulturelle und Internationale Studien (InIIS) der Universität Bremen. Sein Schwerpunkt liegt auf türkischer Innen- und Außenpolitik.

Roy Karadağ: Das Argument, man sei bisher keine Opposition gewesen, hat natürlich auch damit zu tun, dass die CHP im Parlament keine Kompetenzen hat. Es war also dem eigenen Machtverlust geschuldet. Andererseits muss die CHP sich den Vorwurf gefallen lassen, sich selbst demontiert zu haben, als sie im vergangenen Jahr für die Aufhebung der Immunitäten von Abgeordneten stimmte. Das hat ihr die prokurdische HDP, deren führende Politiker seitdem im Gefängnis sind, aus nachvollziehbaren Gründen bis heute nicht verziehen. Die Strategie der CHP, erst dann zu solchen gruppenübergreifenden Protesten aufzurufen, nachdem andere charismatische Figuren wie die HDP-Vorsitzenden bereits entmachtet wurden, hinterlässt bei vielen Beobachtern natürlich einen faden Beigeschmack.

ZEIT ONLINE: Einige HDP-Politiker sind dennoch demonstrativ Seite an Seite mit Kılıçdaroğlu gelaufen. Formt sich eine neue Opposition?

Roy Karadağ: Die HDP war ja immer schon relativ offen für Kooperationen. Die CHP hingegen hält die Partei auf Distanz, da auch sie ihr vorwirft, sich nicht genügend von der PKK zu distanzieren. Dass sich daran etwas ändert, glaube ich nicht. Ohne diesen inneroppositionellen Zwist hätten sich sicherlich mehr Menschen dem Marsch angeschlossen.

ZEIT ONLINE: Einige Demokraten sehen den Marsch als Wendepunkt in der Türkei. Ist das übertrieben oder bröckelt Erdoğans Wiederwahl?

Roy Karadağ: Generell ist es viel zu früh, um etwas über Erdoğans Zukunft oder die Zusammenarbeit der Oppositionen zu sagen. Klar ist aber, dass die AKP da nicht einfach passiv von außen zuschauen wird. Sie ist ja weiterhin die politische Agendasetterin. Und sie weiß eigentlich auch, wie einfach es sein kann, Keile in sonst potenziell gruppenübergreifende Koalitionen zu treiben. In Zukunft wird die Partei also vermutlich versuchen, sich je nach Politikfeld etwas flexibler als bislang auszurichten. Sie wird Ziele formulieren, die mal türkisch-nationalistisch ausfallen, mal kurdische Gruppen ansprechen. Bei solch wechselnden Allianzen wird sich zeigen, wie die CHP sich positionieren kann. Darüber hinaus ist aber noch gar nicht absehbar, wie sich die zunehmenden militärischen Aktionen in Nordsyrien innenpolitisch auswirken werden. Deswegen ist es schwierig zu bewerten, wie nachhaltig dieser Protestmarsch im Endeffekt sein wird.