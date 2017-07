"Als Präsident überbringe ich Ihnen meine besten Wünsche zum Tag der Demokratie und der nationalen Einheit." Zum einjährigen Jubiläum des gescheiterten Militärputsches in der Türkei hat sich Recep Tayyip Erdoğan einen neuen Weg einfallen lassen, der Bevölkerung seine Glückwünsche zu übermitteln: mit einer automatischen Sprachnachricht.

Betroffen waren Nutzer der zwei größten Mobilfunkanbieter in der Türkei, Turkcell und Vodafone. In der Nacht zum Sonntag wurde jedem ihrer Anrufe ein Audioclip mit einer Länge von 16 Sekunden vorgeschaltet. Darin gratuliert der Präsident zum Jahrestag des Putschversuchs und wünscht den "Veteranen Gesundheit und Wohlbefinden". "Möge Gott Erbarmen mit unseren Märtyrern haben", heißt es in der Botschaft.

Dem Sender CNN Türk zufolge begann das Einspielen der Nachrichten kurz nach Mitternacht. Die Echtheit der Sprachaufzeichnung bestätigte Ömer Fatih Sayan, Chef der türkischen Telekommunikationsbehörde BTK.

Viele Kritiker des Präsidenten zeigten sich schockiert über den präsidialen Eingriff in die private Telekommunikation. Aykut Erdoğdu, ein Abgeordneter der Oppositionspartei CHP, bezeichnete die Aktion als "Albtraum". "Es reicht. Jetzt schaltet er sich sogar in unsere Telefone ein", twitterte Erdoğdu.

Es ist das erste Mal, dass sich Erdoğan per Sprachnachricht an die Bevölkerung wendet. Direkt nach dem Putschversuch am 15. Juli 2016 hatte er mit einer automatischen SMS dazu aufgerufen, den "heroischen Widerstand" fortzusetzen.