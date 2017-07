Wenige Stunden vor der Gedenkfeier im südfranzösischen Nizza nahm das Drama wieder seinen Lauf: Die Spürhunde rannten los, Antiterroreinheiten legten kugelsichere Westen und Maschinengewehre an, die Feuerwehr fuhr aus. Bewohner einer kleinen Straße im benachbarten Antibes hatten eine Explosion gehört. Am Ende fand das Einsatzkommando nur einen Knallfrosch, vielleicht für die Feuerwerke, die eigentlich am Nationalfeiertag an diesem Freitag abgeschossen werden. Ein kleiner Knallfrosch kann auch heute noch, ein Jahr nach dem Lastwagen-Attentat auf der Promenade von Nizza, Panik auslösen. In Südfrankreich macht sich das Worst first thinking breit – dieses psychologische Phänomen, immer das Schlimmste anzunehmen, hat eine ganze Region und auch ihre Institutionen ergriffen.

Mit der Hommage an der Promenade soll nun wieder Hoffnung aufkeimen in dieser einst so sorglosen Stadt am Meer. Vielleicht wird es aber noch viel länger dauern, bis die Menschen nicht mehr überängstlich und schrecklich traurig sind. Damals ging alles furchtbar schnell. Der Täter benötigte nur 2 Minuten und 30 Sekunden, um mit seinem tonnenschweren Laster 86 Menschen ihr Leben zu nehmen. In 2 Minuten und 30 Sekunden erreichte der Mann auf 400 Metern eine Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde, schlängelte sich über die rot gepflasterte Meerespromenade, über die angrenzende Autostraße. Er überfuhr Hunderte Körper, Arme und Beine, Menschen sprangen panisch von der drei Meter hohen Promenade auf den Kieselstrand, andere wurden von dem Zusammenprall mit dem 20-Tonner in die Luft geschleudert.

Es war der vorerst letzte große Terrorakt einer Reihe von Attentaten, die Frankreich seit zwei Jahren erschüttert. Die Satire-Redaktion von Charlie Hebdo wurde ausgelöscht, die feiernde Menge einer Pariser Diskothek erschossen. Der Attentäter von Nizza traf das Herzstück der Stadt, die weltberühmte Promenade, auf der Kinder Radfahren lernen, Touristen Eis essen, Gitarre spielen und das azurblaue Meer bewundern. Ein ganzes Jahr lang haben viele die Promenade mit den Palmen nicht mehr betreten, oder nur, um Blumen an den Gedenksteinen abzulegen. Ihr Leben ist zaghaft geworden, von Angst erfüllt.

Kinder hinter Zäunen

Beim Bäcker erzählen sich die Leute heute, wie viele Fichier S in der Region leben. Fichier S ist ein Register für Menschen, die von den Geheimdiensten als potenzielle Gefährder eingestuft wurden. In Südfrankreich soll es ganz besonders viele davon geben. Darunter sind allerdings auch Rechtsextreme oder sonstige Gewaltbereite, und davon hat es schon immer in Metropolen ein paar hundert gegeben. Egal, was immer die Zahl bedeutet, sie wabert durch die ängstliche Schlange für das Baguette.

Im Elternverein für den Kindergarten und die Grundschule meiner Stadt bei Nizza kämpfen Mütter und Väter neuerdings nicht mehr für grünere Schulhöfe oder mehr Sport in der Ganztagsbetreuung. Sie wollen höhere Zäune und dass bei Sommerfesten Sicherheitskräfte die Taschen der Besucher kontrolliert werden. Eltern dürfen seit dem nun schon fast zwei Jahre währenden Ausnahmezustand seltsamerweise ohnehin nicht mehr in die Schulgebäude. Unsere beiden Söhne sind so klein, sie haben eine normale, offene Gesellschaft gar nicht mehr kennengelernt. Für sie ist es inzwischen normal, wenn Eisenzäune vor dem Kindergarten potenzielle Lastwagen-Attentate abwehren sollen und sie in der Kita nicht mehr auf dem angeblich zu niedrig umzäunten Rasenplatz spielen dürfen, sondern auf der überdachten Terrasse bleiben müssen. Zuletzt wurde der Ausnahmezustand wieder bis in den November verlängert. Angeblich soll er dann beendet werden, aber von vielen neuen Sicherheitsgesetzen ersetzt werden. Um die Bürger zu beruhigen.

Denn die Furcht lebt nun mit. Sie lässt Dörfer Feste und Flohmärkte absagen, Polizisten patrouillieren und sie füttert die Parolen der Rechtsextremen, die in Südfrankreich schon immer besonders stark waren. Nach den Attentaten konnte Marine Le Pen mit ihrem Front National hier neben ein paar armen Nordkommunen die größten Erfolge bei der Präsidentschaftswahl feiern. Das Attentat hat die Angst vor den Flüchtlingen, die über die nahe italienische Grenze einwandern, noch weiter geschürt, obwohl der Attentäter Franzose war. Politiker überbieten sich mit Ideen, die angeblich Sicherheit bringen. Nizza wird die erste Stadt Frankreichs sein, in der die Menschen vor den Bahngleisen Sicherheitstüren passieren – und nun deutlich mehr Zeit für eine kurze Zugfahrt einplanen müssen. Schon heute stehen die Metalldetektoren an den Eingängen der Krankenhäuser.

"Wir rechnen nun mit allem"

Auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die sich hoffnungsvolle Geschichten zu erzählen haben über die Nacht, die Nizza so verändert hat. Hoffnungsvolle Geschichten von menschlichen Reaktionen, wie sie solche Extremlagen hervorbringen. Zum Beispiel über meine Nachbarin, eine Sprachlehrerin, die wenige Stunden nach dem Attentat eine orientierungslose Puerto Ricanerin bei sich aufnahm. Seitdem sind die beiden eng befreundet. Oder der Feuerwehrmann Gregory Piscitello, der am Abend des Attentats Schwerverletzte behandelte, anschließend drei Tage durcharbeitete und heute sagt: "Ich war noch nie so erfüllt von meinem Beruf wie an diesem Abend. Er war der Höhepunkt einer Bestimmung." Mit seinen Kollegen sei er nun noch enger verbunden.

Oder Geschichten über die große Hilfsbereitschaft. Dutzende Pfleger, Anästhesistinnen, Chirurgen und Psychologen kamen noch in der Nacht in die Krankenhäuser, am Ende haben zehnmal so viele Menschen für die Opfer gearbeitet wie üblich. "Wir haben gezeigt, dass wir dieser Katastrophensituation gewachsen sind", sagt Christian Fervier, Vizechef der Notaufnahme in der Uniklinik Pasteur, der größten und modernsten in Südfrankreich. Aus seinem Mund ist das Attentat heute eine medizinische Erfolgsstory. Vielleicht ist der 59-Jährige auch im Laufe seiner Karriere unempfindlicher, distanzierter geworden. Sein Team brauchte durchschnittlich 2 Minuten und 30 Sekunden, um die ankommenden Patienten in "absolute Notfälle" und später zu behandelnde Fälle aufzuteilen, erzählt er. Zum ersten Mal in der Geschichte des Hospitals seien alle 14 Operationsräume belegt gewesen. Die Opfer seien gut behandelt worden.

Aber was kommt jetzt? Fervier muss sein Team auf alles Mögliche vorbereiten. Auf Angriffe mit Chemiewaffen, aber da sei meistens wenig zu machen. Auf Attentate in Schulen, die seiner Meinung nach kommen werden, man wisse nur nicht wo. Für die jungen Opfer brauche es speziell ausgebildete Anästhesisten, dünne Katheter, kleine Spritzen, kurze Beatmungsschläuche. "Wir rechnen nun mit allem." Aber Fervier sieht bei diesen Worten nicht angsterfüllt aus, sondern beflissen und beruhigend. Vielleicht können auch die Menschen in Nizza an diesem Tag, an dem Feuerwehrleute, Eltern und Lehrer, Polizisten und Angehörige auf der Promenade Platz nehmen und Gedenksteine auslegen, ihre Angst überwinden lernen. Und irgendwann wieder unbesorgt ein Feuerwerk und Knallfrösche zünden. Auch wenn sie nun mit allem rechnen.