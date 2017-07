Nach Nordkoreas zweitem Test einer Interkontinentalrakete haben die USA und Südkorea an der Grenze ihre militärische Schlagkraft demonstriert. US-Präsident Trump nannte das Handeln des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, dessen Rakete die USA hätte erreichen können, "rücksichtlos und gefährlich". Die Tests würden Nordkorea noch weiter isolieren und dessen Wirtschaft und Bevölkerung schaden, sagte Trump. Die USA würden alle nötigen Schritte gehen, um das Heimatland und US-Verbündete zu schützen.#

Kim Jong Un hatte den USA wenige Tage zuvor mit einem Atomangriff gedroht, sollten die Amerikaner versuchen, die Regierung in Pjöngjang zu stürzen. Nordkorea hat bereits mehrmals unterirdische Atombomben gezündet. Ob es technisch bereits in der Lage ist, Atombomben auch so kompakt zu bauen, dass sie von einer Rakete transportiert werden könnten, ist unklar.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte den Test scharf. "Das ist schon wieder eine offensichtliche Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats", sagte Guterres in New York. Er rief Nordkorea dazu auf, sich an seine Verpflichtungen zu halten und mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Auf die Forderung mehrerer Länder, zusätzliche UN-Sanktionen zu beschließen, ging Guterres zunächst nicht ein. Der US-Senat hatte gerade erst neue Sanktionen gegen Nordkorea und andere Länder gebilligt.

Das Manöver solle die Konter-Fähigkeiten der Truppen und der Übungsanlagen zeigen, teilte die 8. US-Armee mit. Bei dem Manöver seien das US-Kurzstreckenraketensystem Army Tactical Missile System (ATACMS) und Raketen des südkoreanischen Systems Hyunmoo Missile II zum Einsatz gekommen.

Erst Anfang Juli hatte das Land eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet, die vor Japan ins Meer stürzte. Dies hatte in Washington heftigen Protest und besorgte Reaktionen ausgelöst. Experten zufolge ist Nordkorea allerdings noch Jahre davon entfernt, eine Interkontinentalrakete mit einem atomaren Sprengkopf bestücken zu können.



Nordkorea hat wiederholt Raketen getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen. Dennoch hat die Führung in Pjöngjang vor allem seit Anfang vergangenen Jahres zahlreiche Raketen in bislang nie da gewesener rascher Folge getestet. Auch zwei der insgesamt fünf Atomtests fanden in diesem Zeitraum statt.