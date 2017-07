In einer Twitter-Botschaft hat US-Präsident Donald Trump gedroht, Krankenversicherern die Bundesmittel zu streichen, sollte der Kongress keine Gesundheitsreform verabschieden. "Wenn das Gesetz nicht schnell verabschiedet wird, werden Rettungsaktionen für Versicherungsunternehmen (...) schon bald eingestellt", schrieb er. Damit bezieht sich Trump offenbar auf Zuschüsse der Regierung von etwa acht Milliarden Dollar an die Versicherer, mit denen auch einige Geringverdiener versichert werden können – ein wesentlicher Aspekt von Obamacare.



Trumps Republikaner waren im Senat zuvor zum dritten Mal mit dem Versuch gescheitert, die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama auszuhebeln und damit ein wichtiges Wahlversprechen einzulösen. Damit hat Trump sechs Monate nach der Amtsübernahme keines seiner großen Projekte durch den Kongress gebracht. Dies weckt Zweifel, was er in seiner Amtszeit überhaupt umsetzen kann. Die Republikaner haben in beiden Parlamentskammern eine Mehrheit; drei Republikaner votierten allerdings gegen die Reform.