Am Ende war es John McCain, der den wohl letzten großen Vorstoß seiner Partei in Sachen Gesundheitsreform rettete. Bei dem 80-jährigen Senator aus Arizona war erst in der vergangenen Woche ein komplizierter Gehirntumor festgestellt worden. Umso überraschender kam am Vorabend die Ankündigung, McCain werde eigens für die Abstimmung nach Washington reisen. Die Entscheidung erwies sich als politisch überlebenswichtig: Ohne seine Jastimme wäre der Antrag des Mehrheitssprechers Mitch McConnell gescheitert. So stimmten 50 Senatoren dafür, mit der Debatte über einen Gegenvorschlag zu Obamacare zu beginnen, und erhielten die Hoffnung auf eine konservative Lösung damit am Leben. Vizepräsident Mike Pence konnte das Patt – 50 Senatoren stimmten dagegen – wie geplant beenden.



Bis zuletzt hatten sich einige Republikaner gegen den Vorstoß von McConnell gewehrt, weil sie Angst vor zu großen Zugeständnissen hatten, ihnen die bisherigen Vorschläge nicht weit genug gingen – oder ihnen schlicht nicht klar war, worüber denn nun abgestimmt werden sollte. Doch letztlich zeigten der Druck der eigenen Parteispitze und die öffentlichen Angriffe von Präsident Donald Trump Wirkung: Zwei der Wackelkandidaten – die Republikaner Dean Heller und Shelley Moore Capito – wechselten nach einem gemeinsamen Mittagessen mit der Partei und dem Vizepräsidenten im letzten Moment die Seiten. Zuvor hatte der ehemalige republikanische Senator David Durenberger seine Kollegen noch einmal gewarnt, sie sollten den Einschüchterungsversuchen widerstehen: "Eine Neinstimme ist das Einzige, was sich in den kommenden Jahren rechtfertigen lässt."



Vor allem für McConnell ist die Abstimmung zumindest oberflächlich ein wichtiger Teilerfolg. Der konservative Hardliner hatte erst in der vergangenen Woche eine Niederlage einstecken müssen, als ein vom Senat erarbeiteter Gegenvorschlag zu Obamas Gesundheitsreform nicht die nötigen Stimmen erhalten hatte. Das hatte nicht nur dem Ruf McConnells als brillantem Strategen geschadet, sondern auch den Unmut Trumps auf sich gezogen. Der erhöhte den Druck am Abend vor der Abstimmung noch einmal. Jeder Senator, der mit Nein stimme, sage Amerika, dass er "mit dem Albtraum Obamacare" einverstanden sei, so der Präsident während einer Rede in West Virginia. "Sie werden das an der Wahlurne zu spüren bekommen."

Druck auf das Trump-Team weiter erhöht

Eine endgültige Niederlage, noch dazu in aller Öffentlichkeit, wäre für Parteispitze und Regierung peinlich gewesen. Nicht nur haben die Republikaner und ihr Präsident ihren Wählern seit Jahren versprochen, im Falle eines Machtwechsels Obamacare abzuschaffen. Der Stillstand bei großen Gesetzesvorhaben hatte auch den Druck auf das skandalgeplagte Trump-Team weiter erhöht, endlich politische Erfolge vorzuweisen.