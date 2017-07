Die Republikaner wollen nicht in die Sommerpause gehen, ohne die von US-Präsident Donald Trump geplante Gesundheitsreform durch den Kongress zu bringen. Notfalls werde die Sommerpause des Senats verschoben, kündigte Mitch McConnell, Mehrheitsführer im Senat, an.

McConnell gab auch den Zeitplan vor: Die Vorlage eines überarbeiteten Gesetzentwurfes werde am Donnerstag eingerecht. Kommende Woche solle dann in der Kongresskammer abgestimmt werden. Die Sitzungszeit des Senats sei um zwei Wochen bis zur dritten Augustwoche verlängert worden, um "wichtige Gesetzesvorhaben abzuschließen" und über Nominierungen für Staatsämter zu entscheiden. Es sei nach wie vor möglich, dass der Senat wie geplant früher in die Pause geht. McConnell beschwerte sich dabei über den Mangel an Kooperation von Seiten der Demokraten im Nominierungsprozess für Regierungsämter. Auch dieser solle vor der Sommerpause abgeschlossen werden.



US-Präsident Donald Trump hatte den Druck auf die Republikaner in dieser Woche noch einmal erhöht: Er könne sich nicht vorstellen, dass es der Kongress "wagen" werde, Washington ohne ein "schönes" neues Gesetz zu verlassen, schrieb Trump bei Twitter.



Der Rückbau der Gesundheitsreform gehört zu den wichtigsten Wahlversprechen von Präsident Donald Trump. Er will das Gesundheitssystems seines Vorgängers Barack Obama durch ein stärker marktwirtschaftlich orientiertes Modell ersetzen.

Ursprünglich hatte McConnell über eine Reform von Obamacare vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli abstimmen wollen. Allerdings konnte er nicht genug Republikaner von dem Plan überzeugen. Die Republikaner verfügen im Senat nur über eine knappe Mehrheit von 52 der 100 Sitze, die oppositionellen Demokraten sind geschlossen gegen den Gesetzentwurf.

Das Reformvorhaben spaltet die Republikaner: Dem erzkonservativen Parteiflügel gehen die geplanten Einschnitte in die Gesundheitsversorgung nicht weit genug – Moderate fürchten um die Auswirkungen für Millionen von US-Bürgern, denen der Verlust ihres Versicherungsschutzes droht. Das Repräsentantenhaus, wo die Republikaner über eine deutliche Mehrheit verfügen, hatte im Mai auch einen eigenen Entwurf verabschiedet.