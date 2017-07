Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz spricht sich weiterhin gegen einen Eintritt der Türkei in die EU aus. "Ich werde mich weiterhin für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen", sagte der ÖVP-Politiker der Welt am Sonntag. Die Europäische Union müsse eine klare Haltung gegenüber der Türkei finden und eine geordnete Zusammenarbeit mit der Türkei als Nachbarn anstreben.



Kurz begrüßte die Entscheidung des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD), die Beurteilung der Lage im Land und den Umgang mit der Türkei überdacht zu haben. Vor einigen Wochen habe Gabriel ihm in dieser Sache noch Populismus vorgeworfen, so Kurz. Gabriel hatte am Donnerstag die Reisehinweise für die Türkei verschärft und eine Neuausrichtung der deutsch-türkischen Beziehungen angekündigt, nachdem Menschenrechtler, darunter ein Deutscher, festgenommen worden waren.

Kurz sagte der Zeitung, seine Einschätzung, dass sich die Türkei immer weiter von Europa entfernen würde, bewahrheite sich immer mehr.

Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramts, warnte indes vor einer pauschalen Verurteilung der Türkei. "In der Region ist die Türkei eines der demokratischsten Länder", sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Damit meine er die türkische Gesellschaft im gesamten und nicht Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Die Volksabstimmung über die Verfassungsänderung hätte das gezeigt, denn diese habe Erdoğan nicht mit 90 Prozent gewonnen wie in Diktaturen üblich, sondern mit 51 Prozent. Ein Abzug der Bundeswehrsoldaten vom Nato-Stützpunkt Konya "würde nicht der Türkei schaden, sondern der Nato in ihrem Kampf gegen den Terrorismus des 'Islamischen Staats'".