Nach Protesten und Ausschreitungen gegen die verschärften Sicherheitsmaßnahmen hat Israel die umstrittenen Metalldetektoren an Zugängen zum Tempelberg in Jerusalem wieder entfernt. Polizisten hätten nach einer Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts die Tore im Verlauf der Nacht zum Dienstag abgebaut, sagte Polizeisprecher Micky Rosenfeld.



Der Tempelberg in Jerusalem

Die Palästinenser wollen ihren Boykott des Tempelbergs trotzdem vorerst aufrechterhalten. Muslimische Repräsentanten erneuerten nach einer Dringlichkeitsberatung in Jerusalem ihre Forderung nach einer vollständigen Rückkehr zu der Situation vor dem 14. Juli an der heiligen Stätte. An diesem Tag hatten arabische Terroristen zwei israelische Polizisten getötet. Daraufhin hatte Israel die Sicherheitsvorkehrungen ausgeweitet.

Israelische Medien berichteten, auch neu angebrachte Überwachungskameras an Eingängen zum Tempelberg seien abmontiert worden. Stattdessen sollten künftig andere Überwachungsmethoden eingesetzt werden, teilte die Regierung mit. Die Metalldetektoren sollten durch "hochentwickelte Technologien und andere Mittel" ersetzt werden, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu mit. Medienberichten zufolge soll es sich dabei unter anderem um Kameras mit Gesichtserkennung handeln.

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Juden ist der Ort ebenfalls heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Die Klagemauer ist ein Überrest dieser Tempelanlage. Die Palästinenser lehnen jegliche Änderung des Status quo an der heiligen Stätte ab. Sie fordern freien Zugang zu ihren Gebetsstätten auf dem Tempelberg ohne zusätzliche Kontrollen und Überwachung.