Der Besuch im Pariser Élysée-Palast ist ein Heimspiel für Martin Schulz. Der SPD-Vorsitzende und SPD-Kanzlerkandidat lernte den Hausherrn Emmanuel Macron schon vor sechs Jahren kennen, als jungen 33-jährigen Wahlkampfhelfer im Team von François Hollande. Damals unterstützte Schulz dessen Sozialisten.



Macron ist jetzt Präsident. Erst vor einer Woche empfing er Schulz' Gegnerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, an gleicher Stelle im Élysée. Er kann seine Präferenz, wer denn in Zukunft in Berlin Kanzler sein solle, schlecht offen äußern. Aber er kann Signale geben.

Über eine Stunde lang empfing er Schulz im Präsidentenpalast. Im Januar, als er selbst noch Kandidat war, hatte Macron in Berlin keinen Termin bei der deutschen Kanzlerin bekommen. Damals wurden Macron in Frankreich ähnlich geringe Wahlchancen vorhergesagt wie Schulz heute in Deutschland. Doch wer weiß besser als Macron, was solche Vorhersagen wert sind?

Genau deshalb ist Schulz gekommen. Natürlich sucht er einen Verbündeten, noch dazu einen, der das bis vor Kurzem schier übermächtig erscheinende konservative Lager seines Landes aus scheinbar aussichtsloser Position besiegte. Zwar weiß Schulz, dass Macron kein Sozi ist wie er, aber er sieht ihn als Linksliberalen, also auf seiner politischen Seite. Und er hielt nach seinem Treffen mit Macron eines öffentlich fest: die "immense Übereinstimmung" bei den großen Europa-Themen.

Hier, denkt Schulz, kann er der Kanzlerin die Führung streitig machen. Der SPD-Vorsitzende lässt in Paris durchblicken, dass er Europa zu seinem großen Wahlkampfthema der nächsten Wochen machen will, wie Macron vor ihm. Wenngleich seine politischen Gegner ganz andere sind: Während in Frankreich nur Macron einen proeuropäischen Wahlkampf führte, stehen in Deutschland Merkel, aber auch Grüne und FDP der Europäischen Union grundsätzlich positiv gegenüber.