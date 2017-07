Der frühere peruanische Präsident Ollanta Humala kommt in Haft. Ein Gericht in Lima ordnete 18 Monate Untersuchungshaft für Humala und seine Frau Nadine Heredia an. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar vor, während der Präsidentschaftskampagne 2011 drei Millionen Dollar von dem brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten zu haben.

Grund für die Untersuchungshaft sind Bedenken der Staatsanwaltschaft, das Paar könnte möglicherweise vor der Strafverfolgung ins Ausland fliehen. Humala und Heredia können nun bis zu 18 Monate in Haft bleiben, die Ermittlungen gehen weiter.



Den beiden wird vorgeworfen, in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt zu sein. Das Unternehmen hatte gestanden, Humalas Wahlkampf im Jahr 2011 illegal mit drei Millionen Dollar (rund 2,63 Millionen Euro) unterstützt zu haben. Der Ex-Präsident gab diese Summe jedoch nie an und weist die Anschuldigungen als unbegründet zurück. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Humala und Heredia, das Geld zu ihrem persönlichen Vorteil verwendet zu haben.

Bei Twitter schrieb Humala nach der Anordnung, das Vorgehen des Gerichts bestätige einen Machtmissbrauch – das Paar werde seine Rechte verteidigen.

Gegen das Bauunternehmen Odebrecht wird seit 2014 ermittelt. Der Konzern gab zu, in zwölf Ländern illegale Zahlungen in Höhe von 788 Millionen Dollar geleistet zu haben, um sich öffentliche Aufträge zu sichern. 29 Millionen Dollar davon seien nach Peru gezahlt worden.



Humala war von 2011 bis 2016 Präsident des lateinamerikanischen Landes, im vergangenen Jahr übernahm Pedro Pablo Kuczynski sein Amt.