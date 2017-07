Die nationalkonservative Regierung in Polen will mit einer umstrittenen Reform das Justizsystem ihres Landes umgestalten. Einen Teil davon hat sie durchgesetzt: Präsident Andrzej Duda hat eines von drei geplanten Reformgesetzen unterschrieben, wie das Präsidialamt in Warschau mitteilte.

Bei dem Gesetz geht es um die allgemeinen Gerichte. Deren Reform sei aus Sicht der Bürger die wichtigste Änderung, sagte der Vizechef der Präsidentenkanzlei, Paweł Mucha, im Radio. Der Justizminister erhält dem Gesetz zufolge das Recht, ohne Beteiligung anderer die Gerichtspräsidenten zu entlassen und zu ernennen.

Die zwei anderen Gesetze der Justizreformen werden allerdings vorerst nicht in Kraft treten – gegen sie hatte Duda nach wochenlangen Protesten der eigenen Bevölkerung und der EU am Montag sein Veto angekündigt. Diese Gesetze sind der umstrittene Teil der Reformen, denn sie regeln den Einfluss der Regierung auf das Oberste Gericht und den Landesrichterrat (KRS), der die Unabhängigkeit der Justiz kontrolliert.

Kritiker warnen davor, dass die Regierung die Gewaltenteilung abschaffen und den Rechtsstaat aushöhlen könnte. So würde ein geplantes Gesetz etwa alle Richter am Obersten Gericht in den Ruhestand schicken – außer diejenigen, die der Justizminister persönlich auswählt. Präsident Duda wies mit seinem Veto das Parlament an, weiter über das Gesetz zu beraten.

Regierung hält an ihren Plänen fest

Die konservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) will weiter an ihren Plänen festhalten. "Wir können dem Druck der Straße und aus dem Ausland nicht nachgeben", sagte Ministerpräsidentin Beata Szydło. Die PiS sei bereit, über Details der Gesetze zu diskutieren. Die Reform werde aber dringend gebraucht, denn die Justiz funktioniere schlecht.

Die EU-Kommission hatte Polen zuletzt Sanktionen angedroht, sollte es die umstrittenen Pläne umsetzen. Im äußersten Fall könne die EU Polen seine Stimmrechte auf der EU-Ebene entziehen.



Diese Drohungen sollten auch nach Dudas Veto aufrechterhalten werden, forderte der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU). Dem Sender NDR Info sagte er: "Es macht ja keinen Sinn, zuzuschauen, wie sich Polen immer mehr von Rechtsstaatsprinzipien verabschiedet."