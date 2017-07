Während einer Debatte über die umstrittene Justizreform fielen in Polens Parlament wüste Beschimpfungen. Der Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jarosław Kaczyński, stürmte in der nächtlichen Sitzung ans Rednerpult und nannte Oppositionspolitiker "Kanaillen" und "Verräter". Es gab Tumulte.



Mit seinem außerplanmäßigen Auftritt reagierte Kaczyński auf Vorwürfe, er untergrabe die Gewaltenteilung und handele daher gegen den Willen seines verstorbenen Bruders, dem Ex-Präsidenten Lech Kaczyński. "Nehmt den Namen meines verstorbenen Bruders nicht in eure verräterischen Mäuler, ihr habt ihn zerstört und ermordet", sagte Kaczyński. In Polen gibt es Gerüchte, der Flugzeugabsturz des Staatsoberhaupts 2010 bei Smolensk sei ein Anschlag gewesen. Das wurde aber nie bewiesen.



Mit Sorge blicken die Opposition in Polen und die Europäische Union auf die Pläne der Regierungspartei PiS zur Neuordnung des Obersten Gerichts sowie des Landesrichterrats (KRS) – eines Verfassungsorgans zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz. Künftig sollen dessen Mitglieder vom Parlament bestimmt werden, in dem die nationalkonservativen Abgeordneten der Regierungspartei die Mehrheit stellen.



Nach der turbulenten Sitzung wurde das Gesetz mit der Mehrheit der Regierungsabgeordneten in erster Lesung verabschiedet. Am Mittwochmorgen leitete das Parlament die Reform des Obersten Gerichts zur Überarbeitung an den zuständigen Ausschuss weiter.

In den Streit hat sich auch Polens Präsident Andrzej Duda eingeschaltet und eigene Änderungen eingebracht. Doch auch diese seien verfassungswidrig, sagte Landesrichterrat-Sprecher Waldemar Żurek im Radio. Duda hatte mit seinem Veto gedroht, sollte die Vorlage nicht geändert werden.

Die EU-Kommission warnt seit Monaten vor der Reform. Deutsche Politiker fordern, Polen wegen der Beschädigung der Gewaltenteilung im eigenen Land auf EU-Ebene notfalls das Stimmrecht zu entziehen.