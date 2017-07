Auch nach dem Veto von Staatspräsident Andrzej Duda will die polnische Regierung ihre geplante Justizreform umsetzen. "Wir können dem Druck der Straße und aus dem Ausland nicht nachgeben", sagte Ministerpräsidentin Beata Szydlo am Montagabend. Unterdessen gingen die Proteste gegen die Reform weiter.



Das Veto des Präsidenten werde die Reform verlangsamen, sagte Szydlo. Die PiS sei bereit, über die Details der Gesetze zu diskutieren. Die Reform dürfe aber nicht zum Stillstand kommen. Sie würde dringend gebraucht, weil die Justiz schlecht funktioniere.



Duda hatte zuvor sein Veto gegen zwei von drei Gesetzen eingelegt, mit denen die rechtsnationalistische Regierungspartei Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Justiz weitgehend unter ihre Kontrolle bringen will. Das Veto kam überraschend, da Duda bisher als PiS-nah galt. Duda bezeichnete eine Reform des Justizwesens zwar als notwendig. Jedoch habe er bei zwei der drei Gesetze Bedenken zu ihrer Verfassungsmäßigkeit.

Duda kündigte an, eigene verfassungskonforme Entwürfe zu den abgelehnten Gesetzen auszuarbeiten. Experten hatten an den PiS-Gesetzen Bedenken zur Verfassungsmäßigkeit geltend gemacht. Die zwei am meisten kritisierten Gesetze sehen vor, dass der Oberste Gerichtshof unter Regierungskontrolle gestellt wird. Zudem sollte das von der PiS beherrschte Parlament künftig über die Besetzung des Landesrichterrats entscheiden. Das bislang als unabhängig geltende Gremium ist für die Besetzung der Richterposten an den ordentlichen Gerichten im Land zuständig.

Das dritte der Gesetze, welches dem Justizminister das Recht gibt, alle leitenden Richter an den allgemeinen Gerichten ohne Begründung zu entlassen, will Duda unterzeichnen. Beide Kammern des von der PiS kontrollierten polnischen Parlaments hatten vorher für die Gesetze gestimmt.

Wegen der Justizreform hatte die EU-Kommission Polen zuletzt Sanktionen angedroht. Im äußersten Fall könne die EU Polen seine Stimmrechte auf der EU-Ebene entziehen. Bei Demonstrationen hatten tausende Menschen Duda aufgefordert, sein Veto einzulegen. Auch am Montag hielten die Demonstrationen an. Teilnehmer forderten Duda auf, auch das dritte Gesetz abzulehnen.



Um die Gesetze trotz des Vetos ohne Änderungen zu verabschieden, wäre eine Drei-Fünftel-Mehrheit im Parlament notwendig. Über diese verfügt die PiS jedoch nicht.