Im Streit über die umstrittene Justizreform stellt sich der polnische Präsident Andrzej Duda gegen die nationalkonservative Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Die Gesetze zum Obersten Gerichtshof und zum Landesrichterrat müssten geändert werden, sagte das Staatsoberhaupt in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Das Gesetz zum Obersten Gerichtshof stärkt nicht das Gerechtigkeitsgefühl der Bevölkerung, sagte Duda, der sich damit erstmals mit dem PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski überwirft.

"Das Gerichtswesen muss dringend reformiert werden", sagte der Präsident, fügte aber hinzu: "Das darf aber nicht zu Ängsten vor einer oppressiven Regierung führen." Die neuen Gesetze müssten der Bevölkerung Sicherheit geben und verfassungskonform sein, sagte Duda, selbst promovierter Jurist. Ihm zufolge hätten Experten Verfassungsbedenken geltend gemacht und vor einem zu großen Einfluss der Regierenden auf Richter und Gerichte gewarnt. Dudas Folgerung: "Die Änderungen müssen so erfolgen, dass Gesellschaft und Staat nicht gespalten werden."



Die Regierung von Ministerpräsidentin Beata Szydlo will mit einer Reihe von Gesetzen ihren Einfluss auf die Justiz des Landes vergrößern. Zunächst sollten die Hälfte der Richter des Obersten Gerichts und des Landesrrichterrats (KSR) in den Ruhestand geschickt und ihre Posten neu besetzt werden. Die Ernennung der neuen Richter sollte durch den Justizminister, der gleichzeitig Generalstaatsanwalt ist, erfolgen. Vor allem gegen diesen Teil des Gesetzespaket stellt sich Duda – "ein Generalstaatsanwalt sollte nicht eine solche Macht besetzen", sagte er. Kritiker gehen noch weiter und befürchten, dass ein befangenes Oberstes Gericht sogar Wahlen für ungültig erklären könnte.

Trotz des Widerstands von Opposition und Juristen hatten die Reformen das Parlament mühelos passiert. Sowohl im Ober- als auch im Unterhaus regiert die Regierungspartei PiS von Kaczynski mit absoluter Mehrheit und konnte damit ihre Pläne zur Neuordnung der polnischen Justiz zunächst weiter vorantreiben. Bereits nach ihrem Amtsantritt im November 2015 hatten die Nationalkonservativen in die Unabhängigkeit des polnischen Verfassungsgerichts eingegriffen und die Ernennung von fünf Verfassungsrichtern rückgängig gemacht. Die EU-Kommission drohte Warschau daraufhin mit Sanktionen und weitete diese Drohung zuletzt bis zum Entzug von Stimmrechten auf europäischer Ebene aus. An diesem Mittwoch wollen die EU-Spitzen in Brüssel erneut darüber beraten.



In der Hauptstadt und 100 weiteren Städten protestierten erneut Tausende Polen gegen die Pläne der nationalkonservativen Regierung. Die Menschen zogen mit Kerzen vor Gerichtsgebäude, etwa vor den unmittelbar betroffenen Obersten Gerichtshof, und skandierten "Freie Gerichte" und "Freiheit, Gleichheit, Demokratie".



Sie forderten den zum Regierungslager gerechneten Duda auf, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen. Unterstützt wurden die Demonstranten am Samstag von Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa, der mit der Solidarność-Bewegung den Sturz des kommunistischen Systems herbeigeführt hatte. "Ihr müsst alle Mittel nutzen, um das zurückzuerobern, was wir für euch erreicht haben", sagte er bei einer Großkundgebung in seiner Heimatstadt Danzig.