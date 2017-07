Die Nacht des 15. Juli 2016 hat die Türkei verändert. Ein Jahr danach feiert das Land am Samstag zum ersten Mal den Tag der Demokratie und nationalen Einheit, um an den gescheiterten Putschversuch zu erinnern. Schon in den Tagen davor laufen Feierlichkeiten und Mahnwachen im ganzen Land. Für Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Unterstützer soll der Jahrestag den Triumph der türkischen Demokratie über eine Gruppe putschender Militärs markieren.



Regierungskritiker sind jedoch nicht in Feierstimmung. Denn unter dem Notstand, der auf den Putschversuch folgte, hat sich die Türkei weiter von Demokratie und nationaler Einheit entfernt. Der Staat ließ zwar schon vor dem gescheiterten Putsch Journalisten verhaften und spaltete das Land mit polarisierender Rhetorik. Auch wirtschaftlich hat die Türkei schon länger Probleme. Doch dennoch ist es erstaunlich, wie sich das Land innerhalb nur eines Jahres verändert hat:



1. Die Justiz verliert ihre Unabhängigkeit

Vollständig unabhängig war die türkische Justiz auch vor dem Putschversuch nicht. Aber die Säuberung der Gerichte in der Zeit danach hat den dauerhaften staatlichen Einfluss ermöglicht: Ein Viertel aller Richter und Staatsanwälte — etwa 4.000 — wurde innerhalb eines Jahres suspendiert. Ihre Nachfolger sind oft jung, unerfahren und beeinflussbar; die Opposition behauptet, die Mehrheit der neuen Richter stünde Erdoğans Regierungspartei AKP nahe.



Juristen stehen nun unter gewaltigem Druck, zugunsten der Regierung zu urteilen. So wurden im Frühjahr drei Richter suspendiert, kurz nachdem sie eine Gruppe Journalisten aus der Untersuchungshaft entlassen hatten. Die Journalisten blieben hinter Gittern.



2. Die Folter ist zurück

Auch abseits der Gerichte litt die Rechtsstaatlichkeit. Verhaftete Putschisten wurden mit blauen Augen, bandagierten Armen und Schnittwunden den Kameras vorgeführt. Wenige Wochen nach dem Putschversuch veröffentlichten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International alarmierende Berichte über Folter und Misshandlung in türkischen Gefängnissen.



Unter den Militärregimes der 1970er- bis 1990er-Jahre war Folter weit verbreitet. Doch seit dem Amtsantritt Erdoğans galt in der Türkei eigentlich eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Folter; die Regierung wies die Vorwürfe der Menschenrechtsorganisationen zurück, und die Bilder von verletzten Putschisten verschwanden aus den Medien.



Berichte von Folter tauchen jedoch weiterhin auf. Während des Prozesses gegen einen kurdischen Journalisten vergangenen Monat zogen laut Medienberichten zwölf der 13 vorgeladenen Zeugen ihre Aussagen zurück. Sie sagten, sie seien gefoltert worden, bis sie einwilligten, gegen den Reporter auszusagen.



3. Mehr Journalisten denn je sitzen im Gefängnis

Dieser Journalist, Nedim Türfent, sitzt trotzdem weiterhin hinter Gittern, wie mehr als 150 seiner Kollegen — darunter der deutsch-türkische Welt-Korrespondent Deniz Yücel. Auch in früheren Jahren wurde die Türkei schon zum weltweit größten Gefängnis für Journalisten ernannt, doch so viele Redakteure und Reporter wie jetzt saßen noch nie in Haft. Kritische Medien wurden unterdessen weniger: Per Dekret ließ die Regierung rund 150 Zeitungen, Fernsehsender und Radiostationen schließen.

4. Die Universitäten sind unter Druck

Die Regierung ging nicht nur gegen Kritiker in den Medien vor. Die landesweite Säuberungsaktion traf auch türkische Universitäten. Seit Anfang 2016 ermittelte der Staat wegen angeblicher Terrorpropaganda gegen Hunderte Akademiker, die eine Petition für Frieden im kurdischen Südosten der Türkei unterschrieben hatten. Viele dieser Akademiker verloren nun ihre Jobs, zusammen mit ihren Kollegen von Universitäten, die dem angeblichen Putsch-Anführer Fethullah Gülen nahe standen.

Die ersten Auswirkungen auf die türkische Forschung machten sich bald bemerkbar. Ein Braindrain begann, als Hunderte von Akademikern ins Ausland flohen. Viele ausländische Universitäten legten ihre Partnerschaften mit türkischen Einrichtungen auf Eis, suspendierten etwa den Erasmus-Austausch. Die Türkei selbst beendete das prestigeträchtige Jean-Monnet-Stipendium, das seit 1990 türkische Akademiker bei Studien über die Europäische Union unterstützte.



5. Zehntausende neue Arbeitslose

Etwa 50.000 Menschen sitzen seit dem Putschversuch in Haft. Doch die Anzahl derjenigen, die innerhalb des vergangenen Jahres ihren Job verloren, ist doppelt so hoch: Mehr als 100.000 Menschen wurden entlassen. Das genaue Ausmaß ist ungewiss, doch vermutlich leben deshalb Zehntausende Familien nun ohne Einkommen. Hilfe vom Staat gibt es nicht.

Amnesty International spricht von "beruflicher Vernichtung", denn wer wegen angeblicher Putsch- oder Terrorunterstützung entlassen wurde, findet so einfach keinen neuen Job. Oft verbietet der Staat den Entlassenen, sich für andere Beamtenstellen zu bewerben. Viele wissen nicht, warum sie suspendiert wurden. Andere verloren ihre Jobs aufgrund absurder Beweise, etwa weil sie einen Ein-Dollar-Schein oder ein bestimmtes Bankkonto besitzen, was in den Augen der türkischen Justiz als sicherer Hinweis auf Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung gilt.



Nach 100.000 Suspendierungen überraschte es wenige, dass die Arbeitslosenzahl in der Türkei anstieg. Die Arbeitslosigkeit lag im Mai bei 12,7 Prozent, die höchste Rate seit 2010; die Jugendarbeitslosigkeit erreichte 24 Prozent. Im Winter stand die Türkei kurz vor einer Krise, als die Wirtschaft schrumpfte und die Lira von Rekordtief zu Rekordtief stürzte.