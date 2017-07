US-Präsident Donald Trump hat in der Russland-Affäre seinen ältesten Sohn in Schutz genommen. Donald Trump Jr. sei unschuldig, schrieb Trump auf Twitter. Er habe sich offen und transparent verhalten und einen "guten Job gemacht". Der Präsident bekräftigte frühere Vorwürfe, die sich meist gegen die Berichterstattung in den Medien richtete: "Das ist die größte Hexenjagd in der politischen Geschichte. Traurig!"

Tags zuvor hatte Trump Jr. ebenfalls via Twitter einen Mailwechsel mit dem Publizisten Rob Goldstone vom Juni 2016 veröffentlicht. Darin zeigt er sich erfreut über die Aussicht, von Russland belastendes Material über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton erhalten zu können. Rechtsexperten zufolge könnten sich die mit der Russland-Affäre befassten Ermittler nun mit der Frage beschäftigen, ob Trump Jr. gegen US-Wahlgesetze verstoßen hat.

Im Sender Fox News hatte Trump Jr. gesagt, sein Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja sei für ihn "eine Recherche über die Opposition" gewesen. "Im Rückblick hätte ich die Dinge wahrscheinlich etwas anders gemacht." Er sagte, er habe seinen Vater über das Treffen nicht informiert.

Nach Angaben von Jay Sekulov, Anwalt des US-Präsidenten, wusste Donald Trump bis vor wenigen Tagen nichts von dem Treffen seines Sohnes mit der russischen Anwältin während des Wahlkampfs. Der Präsident habe zudem nichts von einem Mailwechsel zu dem Thema gewusst, sagte Sekulov dem Nachrichtensender CNN. Der Präsident habe bis zu der Veröffentlichung am Dienstag nie eine E-Mail zum Thema gesehen, sagte Sekulov. "Ich will das sehr deutlich sagen."

Die Republikaner im US-Kongress nahmen die Vorwürfe gegen Trump Jr. indes gelassen. "Die Untersuchung im Senat wird vom Geheimdienstausschuss abgewickelt, und ich bin mir sicher, er wird herausfinden, was immer passiert sein mag", sagte der Mehrheitsführer der Republikaner in der Kongresskammer, Mitch McConnell.

Einige Demokraten sehen in dem Treffen indes den ersten Beweis dafür, dass Trumps Wahlkampfteam sich bei der russischen Beeinflussung der US-Wahl mit der Regierung in Moskau abgesprochen habe. Der führende Republikaner Orrin Hatch hält dies indes für "überzogen". Donald Trump Jr. sei ein "sehr netter junger Mann" und zudem sei er nicht Teil der US-Regierung.



Noch im Wahlkampf war Trump Jr. ein lautstarker Verfechter seines Vaters gewesen. Nach dessen Wahl blieben er und sein jüngerer Bruder Eric jedoch in New York, um das Familienimperium zu führen.

Republikaner warnen vor voreiligen Schlüssen

Der republikanische Senator Roy Blunt warnte davor, voreilige Schlüsse zu ziehen, ebenso wie die Nummer zwei der Republikaner im Senat, John Cornyn. "Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich würde gerne die ganze Geschichte erfahren", sagte er. Es sei wahrscheinlich, dass Trump Jr. vor den Geheimdienstausschuss geladen werde.



Die US-Geheimdienste sind davon überzeugt, dass es Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam Trumps und der russischen Regierung gab. Um die Zusammenhänge aufzuklären und festzustellen, ob es dabei illegale Absprachen gab, wurde der ehemalige FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler eingesetzt.