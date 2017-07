Jared Kushner sieht seine Treffen mit russischen Offiziellen als Teil des politischen Betriebs. "Alle meine Handlungen waren korrekt und geschahen im normalen Verlauf der Ereignisse eines sehr einzigartigen Wahlkampfes", sagte der Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump nach seiner Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Zuvor hatte er in einer dreistündigen Anhörung hinter geschlossenen Türen zu den Vorwürfen Stellung bezogen.

Kushner sagte, ihm sei auch niemand aus dem Trump-Team, bekannt, der geheime Absprachen getroffen habe. Er selbst habe für seine Unternehmen nicht auf finanzielle Mittel aus Russland zurückgegriffen. Gegen die Idee, dass sein Schwiegervater die Präsidentschaftswahl wegen Unterstützung aus Russland gewonnen habe, protestierte er. "Donald Trump hatte eine bessere Botschaft und er führte eine klügere Kampagne. Deshalb hat er gewonnen. Etwas anderes zu behaupten, macht diejenigen, die ihn gewählt haben, lächerlich", sagte Kushner nach einem Bericht der Washington Post.

Vor seiner Aussage hatte Kushner eine Stellungnahme zu den Vorwürfern vorgelegt. In dem elfseitigen Papier beschrieb er insgesamt vier Begegnungen mit Vertretern Russlands. Keines der Gespräche sei unangemessen gewesen.



Vier Gespräche mit Vetretern Russlands

In der Affäre um mögliche Kontakte des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump zu Russland stand zuletzt das Treffen Kushners und des ältesten Sohns des Präsidenten, Donald Trump Jr., mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja im Sommer 2016 im Fokus. Auch Wahlkampfchef Paul Manafort soll an dem Gespräch teilgenommen haben.



Kushner ist der erste aus Trumps innerem Kreis, der sich in der Affäre den Fragen von Abgeordneten stellt. E-Mails hatten gezeigt, dass Trump Jr. dem Treffen im Trump Tower in der Erwartung zugestimmt hatte, schädigende Informationen zu Trumps Gegnerin im Wahlkampf Hillary Clinton zu erhalten. Kushner erklärte dazu er habe von diesen Mails erst vor kurzem über seine Anwälte erfahren.

Seine Kontakte zu Russlands damaligem Botschafter Sergej Kisljak verteidigte Kushner in seinem Statement als Teil seiner Aufgabe als Trumps Kontaktperson zu ausländischen Regierungen während des Wahlkampfes. Kilsjak sei ihm zusammen mit anderen Botschaftern am Rande einer Rede Trumps vorgestellt worden. Das Gespräch habe kaum länger als eine Minute gedauert. Die restlichen beiden Treffen, die Kushner in dem Bericht nannte, fanden nach Trumps Wahlkampfsieg statt. Mit Kisljak habe er im Trump Tower über die Syrienpolitik gesprochen. Auf Anfrage des Botschafters habe er sich außerdem mit dem russischen Banker Sergej Gorkow getroffen.

Für Dienstag ist eine weitere Anhörung Kushners vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses angesetzt. Auch diese soll hinter verschlossenen Türen stattfinden.