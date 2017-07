Neue Entwicklung in der Affäre um mögliche Russland-Kontakte des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump: Bei dem Treffen zwischen Trumps ältestem Sohn und einer russischen Anwältin war nach US-Medienberichten auch ein russisch-amerikanischer Lobbyist anwesend. Rinat Achmetschin bestätigte der Nachrichtenagentur AP, dass er an dem Gespräch zwischen Donald Trump Jr. und der Anwältin am 16. Juni 2016 teilgenommen habe.

Der Sender NBC berichtete, Achmetschin sei ein früherer sowjetischer Geheimdienstmitarbeiter. Er habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Nach Informationen der Washington Post hat er im russischen Militär gedient und angegeben, er sei von russischen Geheimdiensten ausgebildet worden.



Trump Jr. hatte diese Woche eingeräumt, sich während des US-Präsidentschaftswahlkampfes mit der Anwältin Natalia Weselnizkaja, die dem Kreml nahestehen soll, getroffen zu haben. Aus E-Mails, die er selbst veröffentlichte, geht hervor, dass er begeistert auf die Aussicht reagierte, von der Anwältin potenziell negative Informationen über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu erhalten. Dem sei dann aber nicht so gewesen, sagte Trump Jr. Sein Vater sagte, er habe von der Zusammenkunft erst vor wenigen Tagen erfahren. "Die meisten Leute hätten dieses Treffen zugesagt", verteidigte Trump seinen ältesten Sohn.



Von fünftem Teilnehmer war bislang nicht die Rede

Auch der damalige Wahlkampfmanager Paul Manafort und Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner waren bei dem Gespräch anwesend. Der Präsidentensohn erwähnte bislang aber nichts von einer fünften Person. Die Anwältin räumte in einem Interview mit NBC jedoch ein, dass sie von mindestens einem weiteren Mann begleitet wurde. Dessen Identität gab sie aber nicht preis.

Die Zeitung berichtete weiter, Achmetschin habe Veselnitskaja zum Zeitpunkt des Treffens bei der Verteidigung eines russischen Geschäftsmannes geholfen. Dieser hatte sich wegen Geldwäschevorwürfen vor einem US-Gericht verantworten müssen.



Die von Trump Jr. veröffentlichten E-Mails gelten als bisher klarstes Indiz, dass Mitglieder aus Trumps-Wahlkampfteam bereit gewesen sein könnten, mit Russland zusammenzuarbeiten. Der 39-jährige machte in dieser Woche einen E-Mail-Wechsel mit dem Publizisten Rob Goldstone öffentlich. Dieser erwähnte dabei, dass der Kreml den Republikaner unterstützen wolle.



Die Russland-Affäre belastet Präsident Trump seit Monaten und schürt Bedenken, dass er deswegen andere Vorhaben wie etwa die Steuerreform vernachlässigen könnte. US-Geheimdienste sind überzeugt, dass die Regierung in Moskau sich in den Wahlkampf eingemischt hat, um dem Milliardär zum Sieg zu verhelfen. Mehrere Kongressausschüsse und ein Sonderermittler befassen sich mit der Affäre und Vorwürfen, wonach es Absprachen zwischen Trumps Mitarbeitern und Russland gegeben haben soll. Trump hat dies zurückgewiesen.