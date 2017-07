Der russische Präsident Wladimir Putin hat 755 US-Diplomaten zur Ausreise aufgefordert. Die US-Vertreter müssten "ihre Aktivitäten in Russland einstellen" und das Land verlassen, sagte Putin dem Sender Rossia 24. Damit konkretisiert der Kreml die bereits am Freitag verhängten Strafmaßnahmen gegen die USA. Russland hatte damit auf den jüngsten Sanktionsbeschluss des US-Kongresses reagiert.

Putin sagte, er habe schon eine Weile auf positive Veränderungen seitens der USA gewartet. Doch das sei bisher nicht passiert. "Wir müssen zeigen, dass wir nichts unbeantwortet lassen." Er gehe auch nicht davon aus, dass sich die US-russischen Beziehnugen bald verbessern werden.

Am Freitag hatte das russische Außenministerium verlangt, die Personalzahl an der US-Botschaft und den Konsulaten in Russland müsse bis September auf 455 sinken – das entspreche der Zahl der russischen Diplomaten in den USA. Unklar war zu dem Zeitpunkt die genaue Zahl der US-Diplomaten, die Russland verlassen müssen. Das änderte sich nun mit der Aussage Putins. Derzeit arbeiteten "mehr als 1.000 Menschen" an den diplomatischen Vertretungen der USA in Russland, sagte er.

Vergangene Woche hatte der US-Senat in Washington für neue Sanktionen gegen Russland gestimmt, um die Annexion der Krim und die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Wahlkampfs im vergangenen Jahr zu ahnden. US-Präsident Donald Trump ließ mitteilen, dass er den Beschluss in Kraft setzen wolle.

US-Sanktionen "seltsam und inakzeptabel"

Diese Sanktionen zeigten die aggressive Haltung der USA gegenüber Russland, sagte Putin. Weitere Gegenmaßnahmen behalte Moskau sich vor. Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow nannte die US-Sanktionen gegen Russland seltsam und inakzeptabel: "Wenn die US-Seite beschließt, die Beziehungen zu verschlechtern, werden wir freundlich antworten – indem wir vergelten."

Im Wahlkampf hatte Trump eine Entspannung der Beziehungen zu Russland in Aussicht gestellt. Wegen der Affäre um russische Hackerattacken im Wahlkampf sowie mögliche illegale Verbindungen von Mitarbeitern von Trumps Wahlkampfteam nach Moskau steht die US-Regierung derzeit allerdings unter Druck. Die Vorwürfe werden von mehreren US-Kongressausschüssen, der Bundespolizei FBI sowie einem Sonderermittler untersucht.

Der Beschluss des Kongresses beinhaltet überdies einen Mechanismus, der die Vollmachten des Präsidenten einschränkt, die Sanktionen später von sich aus zu lockern. Im Zuge der Russland-Affäre gibt es auch den Vorwurf, das Trump-Team habe der russischen Seite eine Aufhebung von Sanktionen in Aussicht gestellt, die bereits von seinem Vorgänger Barack Obama verhängt worden waren.