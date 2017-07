Der Sprecher von US-Präsident Donald Trump ist zurückgetreten. Dies berichten sowohl die Washington Post und die New York Times sowie die US-Sender NBC und CNN und die beiden Nachrichtenagenturen AP und Reuters jeweils unter Berufung auf Quellen innerhalb der US-Regierung.

Grund für den Schritt von Sean Spicer ist demnach die Berufung des Wall-Street-Bankers und Trump-Unterstützers Anthony Scaramucci zum neuen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses. Spicer soll zu Trump gesagt haben, die Entscheidung für Scaramucci sei "ein großer Fehler", schreibt die New York Times. CNN berichtet, Trump habe Spicer – vergeblich – darum gebeten, seinen Posten auch unter dem neuen Kommunikationsdirektor Scaramucci zu behalten.

Scaramucci tritt die Nachfolge von Michael Dubke an, der im Mai zurückgetreten war. Auf dem Posten soll er sich vor allem um die grundsätzlichen und strategischen Fragen des Umgangs des Weißen Hauses mit der Öffentlichkeit kümmern, während der Pressesprecher für die tagtägliche Kommunikation mit den Medien verantwortlich ist.

Wieder ein Mann mit Nähe zur Wall Street

Für den wohlhabenden Investor und Financier ist diese Aufgabe eine gänzlich neue. So wie Trump ist auch Scaramucchi ein politischer Neuling und Außenseiter, dem schon länger ein schwieriges Verhältnis zu Spicer und zu Stabschef Reince Priebus nachgesagt wird – beide gehören zum inneren Zirkel der republikanischen Partei. Scaramucci dagegen arbeitete zuletzt für die Export-Import-Bank der USA und war früher für das Investmenthaus Goldman Sachs tätig, dem zahlreiche führende Figuren in Trumps Administration, wie etwa Wirtschaftsberater Gary Cohn und Finanzminister Steven Mnuchin entstammen. Scaramucci war auch in der Übergangsphase nach der Wahl und vor der Amtseinführung Trumps für dessen Team tätig.



Dies galt auch für Sean Spicer, der in seiner Zeit als Sprecher des Weißen Hauses vielfach in der Kritik stand und oftmals Hohn und Spott ertragen musste. Gleich am ersten Tag nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten stritt sich der 45-Jährige mit den anwesenden Journalisten über die Zahl der Besucher bei der Zeremonie vor dem Kapitol in Washington. Auch in den folgenden sechs Monaten gelang es ihm nicht, die Differenzen mit der Presse zu überwinden. Beinahe täglich lieferte er sich Auseinandersetzungen mit den von Trump als "Feinde des amerikanischen Volkes" bezeichneten Medien. Viele Fragen der Pressevertreter ließ er unbeantwortet.



Flucht in den Rosengarten

Für die größte Empörung sorgte Spicer Mitte April, als er den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad mit Adolf Hitler verglich. Nicht einmal jemand, der so "verabscheuungswürdig" gewesen sei wie der deutsche Diktator sei so tief gesunken wie Assad und habe chemische Waffen einzusetzen. Er entschuldigte sich kurz darauf, dennoch folgten Rücktrittsforderungen. Einmal soll er sich in den Garten des Weißen Hauses geflüchtet haben, um Reporterfragen zu entgehen. Nicht erst diese Episode lieferte den Machern der Sendung Saturday Night Live genug Material für die Schauspielerin Melissa McCarthy, die Spicer parodierte.



Zuletzt hatte er sich Spicer aus der Öffentlichkeit stärker zurückgezogen und die Pressebriefings seiner bisherigen Stellvertreterin Sarah Sanders überlassen. Immer wieder war darüber spekuliert worden, Trump sei unzufrieden mit seiner Arbeit, und Spicer stehe vor der Entlassung.

Vor seiner Zeit im Weißen Haus war Spicer Sprecher der Republikanischen Partei und seit 2015 auch deren Chefstratege. Zuvor hatte er als stellvertretender Handelsbeauftragter für Medien und öffentliche Angelegenheiten für die Regierung des damaligen Präsidenten George W. Bush gearbeitet.