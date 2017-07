Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof hat sich dafür ausgesprochen, die Klagen der Slowakei und Ungarns gegen eine Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU abzuweisen. Yves Bot bezeichnete den Verteilungsmechanismus in seinem Schlussantrag vor dem EuGH in Luxemburg als "wirksam" und "verhältnismäßig" und betonte den Beitrag, den die Umverteilung zur Bewältigung der Krise leiste.



Im September 2015 hatte der EU-Ministerrat beschlossen, mehr als 100.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland umzuverteilen. Die beiden Länder, in denen der Großteil der Flüchtlinge angekommen war, sollten von den anderen EU-Mitgliedern entlastet und unterstützt werden. Umgesiedelt werden sollen Migranten, die einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben, über den noch nicht endgültig entschieden wurde.

Gegen den Beschluss hatten Rumänien, Tschechien, Ungarn und die Slowakei gestimmt. Die Regierungen in Budapest und Bratislava reichten daraufhin Klage ein, mit der Begründung, dass der Umverteilungsmechanismus im Widerspruch zur Gipfel-Erklärung der europäischen Staats- und Regierungschefs vom Juni 2015 stehe.



Der Schlussantrag des Generalanwalts ist ein Vorschlag, dem die Richter des EuGH zustimmen können. Das Urteil wird ab September erwartet.