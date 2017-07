In Deutschland stationierte türkische Soldaten haben nach Medienrecherchen vom Generalstab der Türkei die schriftliche Anweisung bekommen, ehemalige Militärs auszuspionieren. Das berichten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung und zitieren dabei einen Befehl vom 9. Juni 2017.

Demnach wurden türkische Soldaten an den Nato-Standorten in Deutschland, in anderen europäischen Ländern sowie den USA angewiesen, Informationen über jene ehemalige Kollegen zu sammeln, die nach dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 aus dem Dienst entlassen wurden und das Land verlassen haben. In Deutschland etwa haben zahlreiche frühere türkische Militärs Asyl beantragt und auch bewilligt bekommen.



In der Anweisung des Generalstabs werde detailliert aufgelistet, welche Informationen die Soldaten über ihre ehemaligen Kollegen sammeln sollten, berichten SZ, WDR und NDR weiter: Man wolle wissen, welcher Arbeit die Ex-Militärs nachgehen, ob sie Asyl beantragt haben, wie ihr Kontakt zur Nato und zu ausländischen Regierungen sei. Zudem interessiere sich der Generalstab für den Kontakt zur lokalen Bevölkerung, die Adresse und mögliche Medienaktivitäten der entlassenen Soldaten.

Die Forderung an die Soldaten könnte in Deutschland den Tatbestand der Spionage erfüllen und wäre damit strafbar. Bereits im März sagte Innenminister Thomas de Maizière: "Spionageaktivitäten auf deutschem Boden sind strafbar und werden von uns nicht geduldet. Das gilt für jeden ausländischen Staat und auch für jeden Nachrichtendienst."

Bereits seit einigen Monaten belasten Spionagevorwürfe das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. In Deutschland wird gegen 20 mutmaßliche türkische Spione ermittelt. Viele mutmaßliche Spione sollen aus der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) stammen, Deutschland aber mittlerweile verlassen haben.

Hinzu kommen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen unbekannte Angehörige des türkischen Geheimdienstes MIT, die im Verdacht stehen, angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert zu haben.



Der im US-Exil lebende türkische Geistliche Fethullah Gülen wird von der Regierung in Ankara für den gescheiterten Putsch verantwortlich gemacht, seine Anhänger verfolgt sie als Terroristen – die deutschen Behörden teilen diese Einschätzung nicht.