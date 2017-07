Die US-Regierung darf ihr umstrittenes Einreiseverbot für Flüchtlinge vorerst umsetzen. Das entschied der Oberste Gerichtshof der USA. Demnach können auch Flüchtlinge, die bereits von einer Hilfsorganisation für die Umsiedlung in die USA ausgewählt wurden, an der Einreise gehindert werden. Die Entscheidung gilt, bis der Supreme Courtendgültig über die umstrittene Verordnung von Präsident Donald Trump entschieden hat. Das Gericht wird sich im Oktober mit dem Gesetz befassen.



Die Richter entschieden auch, dass die Regierung beim generellen Einreiseverbot für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern mehr Ausnahmen erlauben muss, als sie vorgesehen hatte. So dürfen zum Beispiel US-Bürger ihre Großeltern aus diesen Ländern zu sich holen. Das hatte die US-Regierung zuvor nicht erlaubt.

Der Supreme Court befasste sich mit einem Antrag der US-Regierung, eine Entscheidung des Bundesgerichts in Hawaii von vor einer knappen Woche aufzuheben. Diesem Antrag kamen die Richter des Obersten Gerichts nur teilweise nach, indem sie das Einreiseverbot für Flüchtlinge erlaubten.



Bezirksrichter Derrick Watson hatte allerdings auch geurteilt, dass es mehr Ausnahmen beim generellen Einreiseverbot geben müsse. Diesen Teil des Urteils ließ der Oberste Gerichtshof in Kraft. Wenn die Regierung dagegen vorgehen wolle, müsse sie den normalen Rechtsweg gehen, sagte Watson. Damit müsste die Regierung nun beim Berufungsgericht in San Francisco Einspruch einlegen.

US-Präsident Donald Trump würde gerne vorübergehend alle Flüchtlinge sowie Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise in die USA verbieten. Das sieht seine Verordnung vom März vor. Sie ging seitdem durch mehrere Gerichtsinstanzen, bevor der Supreme Court sie Ende Juni teilweise zuließ. Grundsätzlich könne das Dekret vorerst in Kraft treten, doch es müsse Ausnahmen geben, urteilten die Richter damals. Im Rechtsstreit zwischen der Regierung und dem Bundesgericht in Hawaii geht es nun darum, wie groß diese Ausnahmen sein dürfen.

Einreiseverbot in die USA Menschen aus diesen Ländern, die in die USA einreisen wollen, müssen mit Auswirkungen des Dekrets rechnen.

Was gilt als bona-fide-Beziehung?

Der Oberste Gerichtshof hatte entschieden, dass Angehörige aus den sechs betroffenen Ländern dann in die USA reisen dürfen, wenn sie dort eine sogenannte bona-fide-Beziehung mit einer Person haben. Die Regierung interpretierte diesen rechtlich unklaren Begriff so, dass die Ausnahme nur für Verwandte wie Ehepartner, Eltern, Kinder und Geschwister gilt.



Diese Definition von familiären Beziehungen sei zu eng gefasst, entschied daraufhin das Bundesgericht Hawaii. Bezirksrichter Watson weitete den Kreis der Angehörigen auf Großeltern, Enkel, Schwäger und Schwägerinnen, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, Cousins und Cousinen von bereits in den USA lebenden Menschen aus. Diese Definition von bona-fide-Beziehungen bleibt nun vorerst gültig.



Von Trumps Einreiseverbot sind Personen aus Syrien, Iran, Libyen, Sudan, Jemen und Somalia betroffen. Ein ursprüngliches Dekret vom Januar hatte auch Menschen aus Irak die Einreise verboten, doch diese Verordnung wurde von Gerichten gestoppt, woraufhin Trump die neue Version ohne den Irak erließ. Das Dekret sieht außerdem einen 120-tägigen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus aller Welt vor. Der Supreme Court will im Oktober endgültig über die Verfassungsmäßigkeit der Verordnung entscheiden.