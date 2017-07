Die US-Armee hat die Einstellung der Unterstützung für Rebellen in Syrien verteidigt. Es sei eine "sehr harte Entscheidung" gewesen, die Hilfen nach vier Jahren zu stoppen, sagte der Chef der Sondereinsatzkräfte der US-Armee, General Tony Thomas. Er bestritt, dass es sich bei der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump um ein Zugeständnis an Russland gehandelt habe: "Das war absolut nicht als Beschwichtigung für die Russen gedacht", sagte er.

Der Schritt sei nach einer eingehenden Überprüfung des Programms und der damit erreichten Ziele erfolgt, erläuterte der General. Er bestätigte damit im Grundsatz einen Bericht der Washington Post. Der verdeckte Einsatz zur Unterstützung der Gegner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad habe nur eine eingeschränkte Wirkung gehabt und sei deswegen gestoppt worden, berichtete die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.

Die Zeitung hatte Trumps Entscheidung allerdings als Zugeständnis an Russland gewertet, das im syrischen Bürgerkrieg an Assads Seite steht. Trumps Entscheidung spiegele sein Interesse wider, "Wege der Zusammenarbeit mit Russland" zu finden, schrieb die Zeitung.

Das Unterstützungsprogramm für die syrischen Rebellen war 2013 unter Trumps Amtsvorgänger Barack Obama gestartet worden. Seitdem wurden tausende Rebellenkämpfer ausgebildet und bewaffnet. Der Auslandsgeheimdienst rüstete moderate Rebellen mit leichten Waffen und Munition aus. Allerdings beklagten zahlreiche Gruppen in den vergangenen Monaten, kaum noch Hilfe von außen zu bekommen.

Der politische Rückhalt für die Rebellen in den USA ließ nach. Zum einen gewann für die US-Regierung in Syrien der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) an Bedeutung, die auch von Assads Armee bekämpft wird. Zum anderen verloren die Rebellen mit dem Verlust der nordsyrischen Metropole Aleppo an die syrische Armee Ende vergangenen Jahres an strategischer Relevanz.