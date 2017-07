Nach dem Tod des chinesischen Bürgerrechtlers Liu Xiaobo wächst die Kritik am Hausarrest der Witwe des Dissidenten. Sie und ihr Bruder Liu Hui sollten auf Wunsch umgehend nach Deutschland oder in ein anderes Land ihrer Wahl ausreisen dürfen, forderte Außenminister Sigmar Gabriel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk appellierten an die Regierung in Peking, keine Auflagen für das Begräbnis zu machen und die Familie in Ruhe trauern zu lassen. Auch sollten die Witwe und deren Bruder die Erlaubnis erhalten, China zu verlassen.

Juncker und Tusk fügten hinzu: "Wir bekräftigen den Appell der Europäischen Union, alle aus Gewissensgründen Inhaftierten in China freizulassen." US-Außenminister Rex Tillerson nannte Liu Xiaobo einen Vorkämpfer für Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit in China, dessen Witwe nun aus dem Arrest entlassen werden müsse. Sein Chef, US-Präsident Donald Trump, kondolierte den Hinterbliebenen in einer knappen Mitteilung, verzichtete aber auf eine derartige Forderung an Peking.

Wahrscheinlich ist es um die Gesundheit von Liu Xia nicht zum Besten bestellt. "Wir machen uns sehr große Sorgen", heißt es bei Amnesty International. "Noch immer ist sie von ihrem sozialen Umfeld weitgehend isoliert", sagte der China-Experte von Amnesty, Dirk Pleiter, dem Südwestrundfunk. Das Norwegische Nobelkomitee berichtete, dass es den Freunden Liu Xias nach wie vor nicht gelungen sei, mit der an Depressionen leidenden Witwe Kontakt aufzunehmen. Auch wüssten sie nicht, wo sich Liu Xia derzeit genau aufhalte.

Liu Xiaobo - "Mit ihm stirbt für viele die Hoffnung" Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist tot. Der chinesische Künstler Ai Weiwei betonte die Relevanz des Menschenrechtlers für die Gesellschaft seines Landes. © Foto: Reuters

Amnesty: China will Lius Tod vertuschen

Die Frage, ob Liu Xia aus dem Hausarrest entlassen werde und ausreisen dürfe, beantwortete Chinas Außenamtssprecher Geng Shuang nicht eindeutig. Er sei über die Situation der Witwe nicht informiert. Ihr Mann Liu Xiaobo sei ein Krimineller gewesen, der gegen chinesische Gesetze verstoßen habe, sagte er. "Jeder ist gleich vor dem Gesetz. Menschen werden bestraft, wenn sie das Gesetz brechen." Der Friedensnobelpreis sei jenen vorbehalten, die sich für Einigkeit und Frieden in der Welt einsetzen. "Liu Xiaobo war aber ein Verbrecher", sagte der Sprecher auf die Frage, wann Lius Witwe den Preis für ihren Mann empfangen dürfe.

Unterstützer des Bürgerrechtlers bezweifeln, dass China Liu Xia ausreisen lassen werde. China-Experte Dirk Pleiter von Amnesty sagte, dass das Regime in Peking derzeit versuche, die Nachricht vom Tod Liu Xiaobos innerhalb Chinas zu vertuschen. "Im Ausland kann sie an die Öffentlichkeit gehen und über Themen sprechen, die sehr unangenehm für die Regierung sind", sagte Ye Du, ein enger Freund der Familie. "Sie haben Liu Xiaobo nicht in seinen letzten Tagen gehen lassen, und sie werden auch Liu Xia nicht gehen lassen." Der US-Anwalt der Dichterin, Jared Genser, sagte, jegliche Kontakte zu ihr seien in den vergangenen 48 Stunden unterbrochen worden. Er sei "tief beunruhigt", sagte Genser auf CNN.

Liu Xiaobo war am Donnerstag nach multiplem Organversagen gestorben. Er war nach elf Jahren im Gefängnis in ein Krankenhaus im Nordosten Chinas zur Krebsbehandlung verlegt worden. Peking hatte eine medizinische Behandlung im Ausland verweigert. Seine Frau stand faktisch unter Hausarrest, seit ihr Mann 2010 mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde. China wies Kritik an seinem Umgang mit Liu Xiaobo zurück. Ein Sprecher des Außenministeriums sprach von einer Einmischung in die "inneren Angelegenheiten" Chinas. Das Ausland sei "nicht in der Position, unangemessene Bemerkungen zu machen".