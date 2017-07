Die türkische Regierung hat nach Angaben von CNN Türk erneut Tausende von Staatsdienern per Dekret vom Dienst suspendiert. Wie der Sender berichtete, seien unter den mehr als 7.340 namentlich genannten Betroffenen mehr als 2.000 Polizisten und außerdem Mitarbeiter des Justiz- und des Außenministeriums sowie mehr als 300 Wissenschaftler.



Als Grund nannte die Regierung den Verdacht von Verbindungen zu dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen. Sie betrachtet ihn als Staatsfeind und macht ihn für den gescheiterten Militärputsch im Juli 2016 verantwortlich. Bereits zuvor entließ oder suspendierte die Regierung im Zusammenhang mit dem Putschversuch mehr als 140.000 Staatsbedienstete. Mehr als 50.000 Menschen wurden in Untersuchungshaft gesperrt.



Der Putschversuch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan jährt sich am Samstag zum ersten Mal. Anlässlich des Jahrestags häufen sich die Entlassungen und Haftbefehle wieder.

Gülen meldete sich aus dem Exil in den USA. Viele unschuldige Menschen seien auf Geheiß der Regierung "widerrechtlich von ihren Arbeitsplätzen entlassen, festgenommen, eingesperrt und sogar gefoltert" worden, schrieb er in einer Mitteilung an die Regierung in Ankara.



"Eine verachtenswerte Hexenjagd"

Gülen wirft Präsident Erdoğan vor, eine Hexenjagd zu betreiben, die so verachtenswert sei wie der Putschversuch selbst. In seinem Schreiben beteuerte er erneut, nichts mit dem Putschversuch zu tun zu haben. Er verlangt das Ende der Verfolgung seiner Anhänger und eine unabhängige internationale Untersuchung des Umsturzversuchs.



Im vergangengen Jahr hatte Gülen, der als Gründer der Hizmet-Bewegung gilt, die Vermutung geäußert, der türkische Präsident habe den Putsch selbst inszeniert, um eine strengere Strafverfolgung von Regierungskritikern zu rechtfertigen. Die Türkei fordert von der USA eine Auslieferung Gülens.

Den Ausnahmezustand, der nach dem Putschversuch verhängt worden war, will Erdoğan wohl auch in das zweite Jahr hinein verlängern. Damit ist es dem Präsidenten erlaubt, per Dekret zu regieren. Ursprünglich sollte der derzeit gültige Ausnahmezustand am Mittwoch enden. Über eine Verlängerung muss zwar das Parlament abstimmen, eine Zustimmung zur Verlängerung gilt jedoch als sicher. Die AKP, die Partei des Präsidenten, verfügt über eine absolute Mehrheit.